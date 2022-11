BVB-Trainer Edin Terzic nach Pleite in Gladbach bedient: "Ist nicht unser Anspruch"

Borussia Dortmund hat nach einer desaströsen Defensivleistung in Gladbach kurz vor der WM-Pause einen weiteren Dämpfer erlitten. Trainer Edin Terzic und Julian Brandt fanden anschließend deutliche Worte.

"Dass wir auf Tabellenplatz sechs überwintern, ist nicht unser Anspruch, ganz klar", sagte der "enttäuschte" BVB-Coach nach der 2:4-Niederlage bei DAZN: "Wir wussten, dass wir bei einem Sieg mittendrin sind. Das hat jetzt nicht funktioniert. (...) Wir starten jetzt nicht bei Null, sondern bei Minus."

Insbesondere Dortmunds Defensive um Mats Hummels, der zu seiner Enttäuschung nicht Teil von Deutschlands WM-Kader in Katar ist, enttäuschte auf ganzer Linie. "Es gab viele Phasen, in denen wir sehr schlecht verteidigt haben", erklärte Terzic und ergänzte: "Wir haben uns sehr viel vorgenommen, dann kassieren wir nach vier Minuten das erste Gegentor."

Über das Ergebnis dürfe sich der BVB am Ende "nicht beschweren", sagte Terzic und prangerte die "individuellen Fehler" in der Abwehr an: "Wir sind weggerutscht und haben die Bälle blöd verloren." Und weiter: "Wir haben in den ersten 15 Minuten wenig Druck über die Flügel gezeigt. Wir haben im Joggen versucht, die Bälle zu erobern. Das funktioniert natürlich nicht und dann wird es auch für die Jungs dahinter schwer, nachzuschieben"

"Wir haben zu einfache Tore kassiert durch eigenes Unvermögen. Wir haben Gladbach extrem stark gemacht", kritisierte auch Brandt und gab zu: "Das ist absolut schweres Gepäck, das ist ein beschissenes Gefühl. Freitags zu verlieren ist immer noch eine Schippe beschissener, weil alle Mannschaften noch punkten können. Trotzdem müssen wir uns wieder neu finden und hoffen auf ein, zwei Verstärkungen im Januar, damit wir angreifen können."

Nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 war dennoch Hoffnung aufgekommen. Das hatte sich mit dem vierten Gladbacher Tor kurz nach Wiederanpfiff aber "schon fast wieder erledigt", sagte Terzic: "Das hat uns ganz klar den Stecker gezogen."

BVB-Noten: Hummels und Co. unterirdisch - nur ein WM-Fahrer überzeugt © imago images 1/17 Borussia Dortmund hat am 15. Spieltag der Bundesliga mit 2:4 bei Borussia Mönchengladbach verloren und die bereits sechste Saisonniederlage kassiert. Die Noten und Einzelkritiken der eingesetzten BVB-Spieler. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Undankbarer Abend für die Schweizer Nummer zwei bei der WM (hinter Gladbachs Yann Sommer). Beim 0:1 direkt kalt erwischt, auch bei den weiteren Gegentreffern ohne Chance. Verhinderte dagegen oft Schlimmeres. Note: 3. © getty 3/17 NIKLAS SÜLE: In der Offensive dafür nur wenig eingebunden, half der völlig überforderten Defensive aber auch nicht wirklich. Offenbarte Defizite im Antritt gegen die schnellen Flügelspieler. In der Innenverteidigung ein wenig stabiler. Note: 5. © getty 4/17 MATS HUMMELS: Keine schönen Tage für ihn! Beim 0:1 und 1:3 mit der falschen Entscheidung, als er jeweils unnötig herausrückte und so eine Lücke aufriss. Von Thuram teilweise schwindelig gespielt. Zaghaft in den Zweikämpfen. Note: 5,5. © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Im Glück, dass sein Ausrutscher nicht bestraft wurde (22.). Verschätzte sich vor dem 1:2 und zwang Hummels zum Foulspiel. Sein Tor. hübscht seine schwache Leistung auf. Keine Bewerbung für WM-Einsätze. Note: 5,5. © imago images 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Noch ein Aktivposten auf der linken Seite, obwohl er kaum Unterstützung von Malen bekam. Viel Gefahr strahlte er aber nicht aus. Hätte vor dem 2:4 Hofmanns Flanke verhindern können. Defensiv oft schwach. Note: 4,5. © getty 7/17 EMRE CAN: Gab den tiefen Sechser, für mehr Stabilität bei Gladbachs Kontern sorgte er aber nicht. Ließ Vorbereiter Stindl vor dem 0:1 unbedrängt laufen. Auch Koné entwischte ihm immer wieder. Note: 5,5. © imago images 8/17 JUDE BELLINGHAM: In den schwachen Anfangsminuten kämpferisch. Traumhafter Heber auf Brandt vor dem 1:1. Dafür zu weit weg beim 1:2 und zu spät beim 2:4. Führte unglaubliche 21 Zweikämpfe und gewann davon 13. Note: 4. © imago images 9/17 GIOVANNI REYNA: In der ersten Hälfte lange kein Faktor. Dann im Pech, als Bensebaini seine Riesenchance auf das 2:3 blockte (33.). Sein Solo kurz vor der Pause hätte einen Assist verdient gehabt. Blieb in der Kabine. Note: 4,5. © imago images 10/17 JULIAN BRANDT: Bester Dortmunder! Rückte beim Spiel gegen den Ball neben Moukoko in die Sturmspitze. Ohnehin mit vielen Freiheiten auf der Zehn, deshalb steter Gefahrenherd. Super Ballan- und mitnahme bei seinem Tor. Note: 2,5. © imago images 11/17 DONYELL MALEN: Sah auf der linken Angriffsseite nur selten Land. Hatte das 3:3 auf dem Fuß, scheiterte aber aus kurzer Distanz (44.). Auch in der zweiten Hälfte enttäuschend, weshalb er vorzeitig vom Platz ging. Note: 5. © imago images 12/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Der DFB-Neuling verlangte Gladbachs Defensive alles ab. Beweglich am Ball und mit einigen guten Abschlüssen. Hätte das 2:3 machen müssen (33.). Manchmal etwas zu verspielt, nach der Pause unauffällig. Note: 3,5. © imago images 13/17 THORGAN HAZARD: Kam nach der Pause für Reyna (46.), für Schwung sorgte er aber nicht. Seinen Flanken und Pässen fehlte es meist an Genauigkeit. Note: 5. © imago images 14/17 ANTHONY MODESTE: Wurde für den überforderten Schlotterbeck eingewechselt (59.), um den Bock noch umzustoßen. Der Stürmer vergab seine zwei Abschlüsse mehr oder weniger kläglich. Note: 4,5. © imago images 15/17 SALIH ÖZCAN: Ab der 59. Minute auf dem Platz. Sollte die Defensive stabilisieren. Das gelang ihm nicht wirklich, wenn auch etwas besser als sein Vorgänger Can. Note: 4. © imago images 16/17 KARIM ADEYEMI: Für Malen eingewechselt (71.). Eine Schlussoffensive leitete aber auch er nicht mehr ein. Keine Bewertung. © imago images 17/17 ANTONIOS PAPADOPOULOS: Kam nach 78 Minuten für den angeschlagenen Hummels zu seinen ersten Bundesligaminuten in dieser Saison. Wurde vor keine größeren Aufgaben gestellt. Keine Bewertung.

Außerdem monierte Terzic die wenigen herausgespielten Chancen nach dem Seitenwechsel: "In der zweiten Halbzeit waren die ganzen Sachen, die wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben im Offensivbereich, komplett weg. Wir hatten, glaube ich, keine klare Torchance mehr." Gladbach hätte hingegen noch weitere Tore erzielen können.