BVB, News und Gerüchte: Youssoufa Moukoko offenbar auf WM-Shortlist

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko darf sich offenbar weiter Chancen auf eine WM-Nominierung ausrechnen. Seine mögliche Vertragsverlängerung in Dortmund sorgt währenddessen wohl auch in der Familie für Ärger. Vor der Partie gegen Stuttgart gibt es noch ein personelles Fragezeichen. News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zu den Schwarzgelben.

BVB, Gerücht: Moukoko offenbar auf WM-Shortlist

Bis Freitag musste der DFB der FIFA eine Liste von 55 Spielern melden, die für eine Nominierung für die Weltmeisterschaft in Katar in Frage kommen. Diese muss nicht öffentlich gemacht werden, was der DFB offenbar auch nicht vorhat. Wie die SZ berichtet, spricht allerdings vieles dafür, dass der Name Youssoufa Moukoko auf dieser zu finden ist.

Demnach habe der Youngster "zuletzt verschärftes Interesse geweckt" und spiele in den Gedankenspielen von Bundestrainer Hansi Flick eine Rolle. Gleiches gelte mit Kevin Schade vom SC Freiburg für einen Offensivspieler, der im Gegensatz zum jüngst viel diskutierten Niclas Füllkrug von Werder Bremen ein wenig unter dem Radar fliegt.

Die frühe Nominierung einer solch großen Liste dient auch dazu, die Daten den zuständigen Anti-Doping-Behörden zukommen zu lassen. Die Berufung des finalen und 26 Spieler umfassenden Aufgebots ist für den 10. November vorgesehen. Am 23. November startet das DFB-Team gegen Japan in die erste Winter-WM der Geschichte.

© imago images Marco Reus fehlte dem BVB im DFB-Pokal gegen Hannover 96.

BVB, Gerücht: Familienstreit wegen Moukoko-Vertrag?

Eine Verlängerung des Vertrags von Moukoko beim BVB über die Saison hinaus steht immer noch aus. Nach Informationen der Bild hängt dies auch mit familiären Streitigkeiten zusammen. Aktuell müssten die Eltern als Erziehungsberechtigte diesen für ihn unterschreiben.

Der Stürmer wolle allerdings nicht, dass Vater Joseph und Mutter Marie eine Chance haben, an sein Geld zu kommen. Mehr als drei Millionen Euro soll der BVB dem Youngster für den Fall einer Verlängerung um drei Jahre bieten.

Weitere Informationen zum Thema bekommt Ihr hier.

BVB, News: Reus fehlt wohl auch gegen Stuttgart

Der BVB muss aller Voraussicht nach auch gegen den VfB Stuttgart auf Kapitän Marco Reus verzichten. Trainer Edin Terzic sagte auf der PK vor dem Spiel: "Er hatte nach dem Spiel gegen Union Berlin seinen Fuß schmerzhafter gespürt, da schauen wir von Tag zu Tag." Zudem stehe hinter dem Einsatz von Marius Wolf "ein Fragezeichen".

Die wichtigsten Themen beim Versuch einer Trendwende nach zuletzt durchwachsenen Leistungen seien "Teilnahme, Entschlossenheit, Quantität der Torchancen. Wir werden auch aus dieser Phase herauskommen und wieder treffen, dann wird uns vieles leichter fallen."

Zusätzliche Aussagen von Terzic findet Ihr hier.

Mögliche BVB-Aufstellung gegen Stuttgart: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Adeyemi, Brandt, Malen - Modeste

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund