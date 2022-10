Werder Bremen vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Werder Bremen und Hertha BSC eröffnen heute den 12. Spieltag der Bundesliga. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, bekommt Ihr in diesem Artikel erklärt.

Mit dem heutigen Freitag (28. Oktober) beginnt in der Bundesliga ein neuer Spieltag, der zwölfte von insgesamt 34. Zu Beginn des Spieltags treffen Aufsteiger Werder Bremen und Hertha BSC aufeinander. Der Anstoß zur Partie im Bremer Wohninvest Weserstadion erfolgt - wie an Freitagen üblich - um 20.30 Uhr.

Vier Punkte trennen die heutigen Kontrahenten in der Tabelle voneinander. Die Werderaner befinden sich momentan auf Rang elf, kassierten in den vergangenen zwei Wochen jedoch zwei Niederlagen. Hertha BSC liegt mit elf Punkten auf Platz 13. Am 11. Spieltag feierten die Berliner mit dem 2:1 gegen den FC Schalke 04 ihren zweiten Saisonsieg.

Werder Bremen vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Nachdem in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga von DAZN übertragen werden, ist die auch heute der Fall, wenn Werder Bremen und Hertha BSC um Punkte für die Meisterschaft kämpfen. Die ersten Vorberichte bietet DAZN bereits um 19.45 Uhr an, in der Zeit bis zum Anstoß fungiert Laura Wontorra als Moderatorin, Lukas Schönmüller als Reporter. Später kümmern sich Uli Hebel und Experte Benny Lauth um den Kommentar.

Werder Bremen vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf DAZN, wollt die Partie jedoch trotzdem nicht verpassen? Dann hat SPOX die perfekte Alternative für Euch: den ausführlichen Liveticker. Im Minutentakt wird dabei das Spielgeschehen beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Werder Bremen und Hertha BSC.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 12. Spieltag