Im Auftaktspiel des heutigen Bundesliga-Sonntags stehen sich Tabellenführer Union Berlin und Borussia Mönchengladbach gegenüber. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier.

Was für eine Saison des 1. FC Union Berlin. Nicht nur, dass die Köpenicker elf Spieltage in der Saison die Tabelle anführen, auch international scheint nun endlich der Funke übergesprungen zu sein. Zwar musste sich Urs Fischers Mannschaft am vergangenen Wochenende bei Schlusslicht Bochum geschlagen geben (2:1), das hielt die Eisernen aber nicht davon ab, einen dringend benötigten Sieg in der Europa League gegen Sporting Braga (1:0) einzufahren.

Und wie englische Wochen es so an sich haben, steht nun schon wieder die nächste Herausforderung an. Am heutigen Sonntag empfängt Union die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Einen weiteren Ausrutscher sollten sich die Eisernen nicht leisten: Der FC Bayern und die Freiburger lauern bereits.

Aber auch die Borussia selbst sollte nicht unterschätzt werden. Schließlich haben die Gladbacher in der laufenden Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass man sich in der Rolle des vermeintlichen Underdogs zurechtzufinden vermag. Erinnert sei da an das 1:1 gegen die Bayern, das 0:0 beim SC Freiburg und den überraschenden 3:0-Erfolg gegen RB Leipzig.

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Hauptlizenzen des Spiels hat sich vorab der Streamingdienst DAZN gesichert. Doch wie kann man auf die Übertragung des Dienstleisters zugreifen? Und wie viel kostet das? SPOX hat die Antworten.

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Um das Match via Stream zu verfolgen, müsst Ihr in Besitz des normalen DAZN-Abonnements sein. Dieses ist allerdings kostenpflichtig und beläuft sich aktuell auf einen Monatsbetrag von 29,99 Euro oder, wenn Ihr Euch für den Jahrestarif entscheidet, nur 19,99 Euro pro Monat. So erhalten Kundinnen und Kunden den Zugriff unter anderem auf alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, den Großteil aller Champions League-Partien sowie zahlreiche Matches der amerikanischen Sportligen NFL, NBA und UFC. Ein detaillierte Programmübersicht findet Ihr auf der hauseigenen Website des Unternehmens.

Wer nun aber bereits in Besitz einer DAZN-Mitgliedschaft ist, muss lediglich den entsprechenden Stream aufrufen. Möglich ist das bereits ab 14.45 Uhr, wenn die Vorberichte ihren Anfang nehmen. Mit dabei sind Moderator Daniel Herzog, Reporter Benni Zander, Kommentator Max Siebald und Expertin Almuth Schult.

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Darüber hinaus könnt Ihr Euch das Duell auch im linearen Fernsehen zu Gemüte führen. Möglich ist das aufgrund einer Kooperation von Sky und DAZN. Wer nämlich Besitzer des sogenannten Sky Q-Receivers ist, kann die beiden linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2 für einen Aufpreis einfach zum regulären Programm hinzubuchen. Alle weiteren Infos zu diesem Prozedere findet Ihr über diesen Link.

Zu sehen sein wird das Spiel übrigens auf dem Sender DAZN1 ab 14.45 Uhr.

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Eine weitere Option stellt unser hauseigener Liveticker dar. Hier versorgen wir Euch minütlich mit allen relevanten Informationen aus Berlin, sodass Euch garantiert nichts entgeht. Schaut gerne einmal vorbei.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach

Union Berlin vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann - Thorsby, Haberer - Jordan, Becker

Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, R. Khedira, Gießelmann - Thorsby, Haberer - Jordan, Becker Bor. M'Gladbach: Sippel - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Kramer - Ngoumou, Stindl, Plea - Thuram

