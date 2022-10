Am heutigen Sonntag kommt es in der Bundesliga zum Aufeinandertreffen des FC Schalke 04 mit dem SC Freiburg. Hier erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am Donnerstag die Energieleistung in der Europa League und heute direkt zu Gast auf Schalke. Der SC Freiburg muss in diesen englischen Wochen Mal für Mal bis an die Belastungsgrenze gehen. Dass die Mannschaft von Trainer Christian Streich genau das auch kann, stellte sie zuletzt gleich mehrfach unter Beweis. Erst der Sieg im DFB-Pokal gegen St. Pauli in der Verlängerung (2:1), jetzt der späte Ausgleichstreffer gegen Piräus (1:1) in der Nachspielzeit.

Für Streich sind diese Erfolge klare Beweise für die starke Mentalität seines Teams. "Die Mannschaft ist so eng beieinander und so bereit, alles zu tun", sagte er im Nachgang der Partie am Donnerstag. Aber auch gegen den krisengebeutelten FC Schalke erwarte man gewiss kein minder intensives Spiel, ließ Marathon-Mann Christian Günther durchsickern: "Wir werden alles versuchen, dass wir gesund dorthin kommen und auch dort wieder so ein Feuerwerk abliefern."

Und das wird auch dringend nötig sein. Schließlich haben die Königsblauen turbulente Tage hinter sich, die sie eher anspornen dürften. Erst hatte sich das Management von Aufstiegstrainer Frank Kramer getrennt, dann trat überraschend Sportchef Rouven Schröder zurück. Neu-Trainer Thomas Reis (ehemals VfL Bochum) hat nun die schwere Aufgabe, Ruhe und Stabilität einkehren zu lassen, wo Chaos ist. Aber noch wichtiger: Punkte einzufahren.

Schalke 04 vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 12. Spieltag

12. Spieltag Datum: Sonntag, 30. Oktober

Sonntag, 30. Oktober Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: Veltins-Arena in Gelsenkirchen

Schalke 04 vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte der Partie liegen beim Streamingdienst DAZN. Doch wird es deshalb nur möglich sein, das Spiel via Internet zu verfolgen? Und wie viel kostet eigentlich das Abonnement? SPOX hat alle Antworten parat.

Schalke 04 vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Um das Match nun im Stream verfolgen zu können, müsst Ihr DAZN abonniert haben. Der Preis dafür liegt derzeit bei 29,99 Euro pro Monat oder 19,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Und auf welche Inhalte kann man dann zugreifen? Das "Netflix des Sports", wie die Plattform auch genannt wird, hat das größte Livesport-Angebot Deutschlands. Es reicht von den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga über fast alle Champions League-Partien in dieser Saison bis hin zu zahlreichen NBA- und NFL-Matches sowie diverser weiterer Sportveranstaltungen. Ihr seht: Mit einem DAZN-Abo kommt wirklich jeder auf seine Kosten! Über diesen Link bekommt Ihr alle weiteren Infos.

Doch kommen wir zurück zum Spiel zwischen Schalke und Freiburg. Diese Partie könnt Ihr via Website oder App bereits ab 16.45 Uhr verfolgen. Für das Moderationsteam am Start sind Alex Schlüter, Jan Platte, Sascha Bacinski sowie Experte Sebastian Kneißl.

Schalke 04 vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Des Weiteren ist es auch möglich, die Partie im linearen Fernsehen zu verfolgen. Möglich macht das eine Kooperation zwischen Sky und DAZN. Wer nämlich in Besitz des Sky Q-Fernsehreceivers ist, kann das lineare Abo einfach zum regulären Programm hinzubuchen. Auf dem Kanal DAZN2 wird das Match schließlich ebenfalls ab 16.45 Uhr zu sehen sein. Alle weiteren Infos bekommt Ihr hier.

Schalke 04 vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Komplett kostenfrei ist dagegen nur unser hauseigener Liveticker. Auch hier könnt Ihr Euch ständig auf dem Laufenden halten. Denn: Updates im Minutentakt sind inklusive. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Schalke vs. Freiburg

Schalke 04 vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke: Schwolow - Brunner, Kral, Yoshida, Ouwejan - Flick, Krauß - Mollet - Drexler, Bülter - Terodde

Schwolow - Brunner, Kral, Yoshida, Ouwejan - Flick, Krauß - Mollet - Drexler, Bülter - Terodde Freiburg: Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - Eggestein, Höfler - Doan, Kyereh, Grifo - Gregoritsch

