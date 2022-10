FC Bayern München: Trainingsabbruch! Neue Sorgen um Manuel Neuer

Manuel Neuer könnte dem FC Bayern noch über einen längeren Zeitraum fehlen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, musste der 36-jährige Torwart eine Trainingseinheit am Donnerstag abbrechen.

Eigentlich sollte sich Neuer in seiner Reha befinden und kontinuierlich Fortschritte machen, um baldmöglichst wieder auf dem Platz zu stehen. Dem Bericht zufolge scheint der Nationalkeeper aber weiterhin Probleme mit seiner Schultereckgelenk-Prellung zu haben.

Nach einer Bewegung mit dem linken Arm soll Neuer das Training am Donnerstag abgebrochen und sich mit Reha-Coach Simon Martinello in die Kabine und zur Massage bei den Physios begeben haben.

Eigentlich sollte der 36-Jährige am Wochenende in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 sein Comeback geben, daraus wird nichts. Stattdessen könnte bei einer weiteren Verzögerung nun vielleicht sogar die Weltmeisterschaft in Katar in Gefahr sein, welche in exakt 27 Tagen startet.

Bei den Bayern wird Neuer derzeit von Sven Ulreich vertreten. "Wann Manu spielen kann, ist schmerzabhängig von der Schulter. Wann er wieder zur Verfügung steht, da muss man von Tag zu Tag schauen. Wenn der Trainer am Freitag sagt, bei Manu geht's nicht, dann spiele ich", so die Nummer zwei des deutschen Rekordmeisters.