Jonas Hector mit Lustlos-Interview nach Derby-Niederlage gegen Gladbach

Nach der 2:5-Niederlage des 1. FC Köln im Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach hat Jonas Hector ein denkwürdiges Interview abgegeben.

Auf die Fragen eines WDR-Reporters reagierte der ehemalige Nationalspieler wortkarg und lustlos. In der vergangenen Saison hatte Hector schon einmal einen Reporter auflaufen lassen und sich unter anderem über dessen "Scheiß-Fragen" beschwert.

Nach der deutlichen Niederlage in Gladbach verzichtete Hector am Sonntag sogar auf ganze Sätze.

Jonas Hector: Das Interview im Wortlaut

WDR: "Wie fühlt sich das an, heute Nachmittag?"

Hector: "Nicht gut."

WDR: Trotzdem haben Sie Moral bewiesen, das 2:4 erzielt und waren dann noch am Drücker. Ist es das, was die Mannschaft auch auszeichnet - selbst in so einem Spiel, was schlecht läuft?"

Hector: "Ja."

WDR: "Wie lange werden Sie brauchen, um so eine Niederlage zu verdauen? Die Fans fahren jetzt natürlich sehr gefrustet nach Köln zurück."

Hector: "Ja, wir auch."