Es ist so weit, heute wird beim Ballon d'Or der beste Spieler der vergangenen Saison gekürt. Wir begleiten die Gala hier im Liveticker!

Wer konnte die Jury der französischen Zeitschrift France Football am meisten überzeugen und nimmt am heutigen Montag den Ballon d'Or mit nach Hause? Die Antwort bekommt Ihr hier im Liveticker.

Ballon d'Or 2022: Verleihung heute im Liveticker - Vor Beginn

Erste Phase der Verleihung: Die Zeremonie in Paris geht zwar erst um 20.30 Uhr los, die erste Phase beginnt jedoch viel früher. Um 16.30 Uhr werden die ersten Ergebnisse via Twitter bekanntgegeben, genauer gesagt werden die Plätze 30 bis 11 verkündet. Nicht alle auf einmal, sondern in zeitlichen Abständen.

Kleinere Jury: Weiters wurde die Größe der Jury, die die Punkte verteilt, von 170 auf 100 (eine Person pro Top-100-Land der FIFA-Weltrangliste) verkleinert. Ein Jurymitglied vergibt fünf Stimmen: Der seiner oder Meinung nach beste Spieler bekommt 6 Punkte, der zweitbeste 4, der drittbeste 3, der viertbeste 2 und der fünftbeste 1 Punkt. Wer addiert die meisten hat, gewinnt den Ballon d'Or 2022. Bei Punktegleichheit gewinnt der, der mehr Erstplatzierungen beim Voting bekommen hat.

Neue Regeln beim Ballon d'Or: Im Vergleich zur letzten Verleihung wurden einige Dinge bei der Vergabe des Ballon d'Or geändert. Zum einen der Bewertungszeitraum: Während 2021 noch das Kalenderjahr herangenommen wurde, ist 2022 die Saison wichtig, also die Spielzeit 2021/22 bis Juli. Bei der Bewertung bekommt außerdem das Abschneiden der Nominierten mit der Mannschaft, unter anderem also Titelgewinne, mehr Gewicht.

Vor Beginn: Heute werden übrigens auch der Ballon d'Or féminin für die beste Fußballerin der Welt, die Jaschin-Trophäe für den Welttorhüter, die Müller-Trophäe für den besten Torjäger und die Kopa-Trophäe für den weltbesten U21-Spieler ausgehändigt - der Fokus wird aber sicherlich auf dem besten Fußballer der Saison 2021/22 liegen. Die besten Chancen? Karim Benzema! Der Franzose hat nicht nur mit Real Madrid Liga, Superpokal und Champions League abgeräumt, sondern auch ganze 44 Tore und 17 Vorlagen in 47 Partien beigesteuert.

Vor Beginn: Auch in diesem Jahr wird der prestigeträchtige Preis im Théâtre du Châtelet in Paris vergeben. Die 66. Ausgabe der Verleihung startet um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Ballon d'Or 2022!

Ballon d'Or 2022: Verleihung heute im TV und Livestream

Die Preisverleihung wird übrigens auch vollkommen kostenlos in Bewegtbild übertragen, nämlich von Sky. Schaltet entweder im TV auf Sky Sport News (HD) oder online über skysport.de oder die Sky-App ein - in beiden Fällen geht's um 20 Uhr, also eine halbe Stunde vor Beginn der Zeremonie, los.

Ballon d'Or 2022: Die Nominierten

Ballon d'Or 2022: Ballon d'Or der Männer

Name Verein(e) 2021/22 Trent Alexander-Arnold FC Liverpool Karim Benzema Real Madrid João Cancelo Manchester City Casemiro Real Madrid Thibaut Courtois Real Madrid Cristiano Ronaldo Juventus Turin / Manchester United Kevin De Bruyne Manchester City Luis Díaz FC Porto / FC Liverpool Fabinho FC Liverpool Phil Foden Manchester City Erling Haaland Borussia Dortmund Sébastien Haller Ajax Amsterdam Harry Kane Tottenham Hotspur Joshua Kimmich FC Bayern München Rafael Leão AC Mailand Robert Lewandowski FC Bayern München Riyad Mahrez Manchester City Mike Maignan AC Mailand Sadio Mané FC Liverpool Kylian Mbappé Paris Saint-Germain Luka Modrić Real Madrid Christopher Nkunku RB Leipzig Darwin Núñez Benfica Lissabon Antonio Rüdiger FC Chelsea Mohamed Salah FC Liverpool Bernardo Silva Manchester City Heung-min Son Tottenham Hotspur Virgil van Dijk FC Liverpool Vinícius Júnior Real Madrid

Ballon d'Or 2022: Ballon d'Or der Frauen

Spieler Team Nationalität Selma Bacha Olympique Lyon Frankreich Fridolina Rolfö FC Barcelona Schweden Vivianne Miedema FC Arsenal Niederlande Lucy Bronze FC Barcelona England Sam Kerr FC Chelsea Australien Christiane Endler Olympique Lyon Chile Lena Oberdorf VfL Wolfsburg Deutschland Kadidiatou Diani Paris Saint-Germain Frankreich Catarina Macario Olympique Lyon USA Alexia Putellas FC Barcelona Spanien Alexandra Popp VfL Wolfsburg Deutschland Aitana Bonmatí FC Barcelona Spanien Wendie Renard Olympique Lyon Frankreich Alex Morgan San Diego Wave FC USA Beth Mead FC Arsenal England Asisat Ochoala FC Barcelona Nigeria Marie-Antoinette Katoto Paris Saint-Germain Frankreich Millie Bright FC Chelsea Chile Trinity Rodman Washington Spirit USA Ada Hegerberg Olympique Lyon Norwegen

Ballon d'Or 2022: Yachine-Trophäe - Bester Torwart

Spieler Team Nationalität Alisson Becker FC Liverpool Brasilien Yassine Bounou FC Sevilla Morokko Thibaut Courtois Real Madrid Belgien Ederson Manchester City Brasilien Hugo Lloris Tottenham Frankreich Mike Maignan AC Milan Frankreich Èdouard Mendy FC Chelsea Senegal Manuel Neuer Bayern München Deutschland Jan Oblak Atletico Madrid Slowenien Kevin Trapp Eintracht Frankfurt Deutschland

Ballon d'Or 2022: Kopa-Trophäe - Bester U21-Spieler