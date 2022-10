BVB, News und Gerüchte: Dortmund-Keeper Gregor Kobel vor Comeback in der Champions League - Fragezeichen bei Marco Reus

Der BVB darf sich vor dem Champions-League-Duell mit dem FC Sevilla Hoffnungen auf ein Comeback von Torhüter Gregor Kobel machen. Hinter einem Einsatz von Marco Reus stehen dagegen noch Fragzeichen. Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke freut sich über eine spannende Bundesliga. Hier gibt es die News und Gerüchte zur Borussia.

BVB, Gerüchte: Gregor Kobel vor Comeback, Marco Reus fraglich

Nach dem Last-Minute-Punkt gegen den FC Bayern München am Samstag geht der BVB mit guter Stimmung in die Champions-League-Woche. Vor dem Spiel gegen den FC Sevilla am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) gibt es bei Borussia Dortmund zudem gute Nachrichten bei Gregor Kobel.

Wie die Ruhr Nachrichten melden, steht der Torhüter vor seinem Comeback nach auskuriertem Muskelfaserriss. Gegen die Bayern saß der 24-Jährige bereits wieder auf der Bank, am Sonntag konnte er ohne Probleme am Training teilnehmen. Vermutlich wird er gegen Sevilla Ersatztorhüter Alexander Meyer wieder ablösen.

Deutlich mehr Fragezeichen gibt es dagegen noch bei Marco Reus. Seine Sprunggelenksverletzung hat er zwar überstanden, dafür machte ihm zuletzt ein Infekt zu schaffen. Am Sonntag fehlte er erneut beim Training, Sevilla am Dienstag könnte noch zu früh kommen. Womöglich muss sich Reus noch bis Sonntag und dem Bundesliga-Spiel bei Union Berlin gedulden.

In der Champions League wird Trainer Edin Terzic dafür aller Voraussicht nach wieder auf Mats Hummels zurückgreifen können, der gegen Bayern aufgrund von Kreislaufproblemen ausgewechselt werden musste. Auch Giovanni Reyna könnte nach seiner Zerrung wieder eine Option sein.

BVB, News: Hans-Joachim Watzke freut sich über Bundesliga-Spannung

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke freut sich über die Rückkehr der Spannung in der Bundesliga. Nach neun Spieltagen thront nicht etwa der FC Bayern an der Tabellenspitze, stattdessen führen Union Berlin und der SC Freiburg das Feld vor München und Dortmund an.

Nach dem 2:2 der Schwarz-Gelben gegen den Rekordmeister, der ungewohnt schwächelt und aus den vergangenen sechs Spielen nur einen Sieg geholt hat, erklärte Watzke in der WAZ: "Es ist wieder spannend an der Spitze, das tut der Liga gut."

Der BVB hatte sich im Spitzenspiel mit den Bayern von einem 0:2-Rückstand zurückgekämpft und in der 95. Minute noch den Ausgleich markiert. "Es war unfassbar laut nach dem Ausgleich, das hatte vom Kulminationspunkt fast schon etwas von Malaga", verglich Watzke die Partie mit der legendären Aufholjagd im Viertelfinale der Champions League 2013. "Den Spielern und natürlich auch Edin Terzic ist es wieder gelungen, eine Einheit mit den Fans zu bilden."

BVB, News: Anthony Modeste plaudert nach Treffer Geheimnis aus

Mit seinem Tor zum 2:2 wurde Anthony Modeste zum BVB-Helden, nachdem der Sommer-Neuzugang in den vergangenen Wochen harsche Kritik einstecken musste. "Ich habe viel auf den Deckel gekriegt. Ich habe mich belohnt. Das war wichtig für mich", sagte der 34-Jährige anschließend bei Sky.

"Ich werde kein Geheimnis daraus machen: Ich habe mich unter der Woche ein bisschen beschwert, weil nicht genug Flanken zu mir kamen", verriet der 34-Jährige. "Ich habe gesagt: Jungs, wir müssen nicht mehr so sexy spielen, sondern effektiv sein. Wenn ich etwas sage, dann ist es immer positiv für die Mannschaft gemeint."

