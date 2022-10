BVB, News und Gerüchte: Jude Bellingham bittet Alphonso Davies um Entschuldigung

Jude Bellingham hat sich nach seinem Tritt gegen Alphonso Davies beim Außenverteidiger des FC Bayern München entschuldigt. BVB-Trainer Edin Terzic reagierte nach dem Last-Minute-Punkt gegen den FC Bayern München emotional, wollte auf die Hintergründe seiner Reaktion aber nicht näher eingehen. News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB, News: Jude Bellingham entschuldigt sich bei Alphonso Davies

Mittelfeldspieler Jude Bellingham von Borussia Dortmund hat Bayern Münchens Außenverteidiger Alphonso Davies um Entschuldigung gebeten. Bellingham hatte Davies beim 2:2 im Topspiel am Samstag mit dem Fuß im Gesicht getroffen.

"Entschuldigung für den Zusammenprall", schrieb Bellingham auf Twitter an Davies gerichtet. "Ich hoffe, es geht dir bald wieder besser."

Davies wurde noch während des Spiels mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Diskussionen um die Szene gab es im Nachgang der Partie, weil der bereits gelbverwarnte Bellingham um einen Platzverweis herumkam. Für FCB-Trainer Julian Nagelsmann hätte es in der Szene sogar Rot geben sollen, Schiedsrichter Deniz Aytekin verteidigte seine Entscheidung.

Netzreaktionen "Mit Kahn auf dem Platz wären nicht alle lebend davongekommen" © imago images 1/23 Der BVB hat dem FC Bayern München in einem packenden Spitzenspiel nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 abgetrotzt - dank "Matchwinner" Anthony Modeste. Das Netzt hatte mit dem Spiel viel Spaß - und auch der Reaktion von Oliver Kahn ... © Twitter 2/23 Florian Schmidt-Sommerfeld (sky) konnte dem Spiel zunächst nicht viel abgewinnen ... © Twitter 3/23 ... immerhin machte Mats Hummels eine gute Figur. © Twitter 4/23 Dann schlug Leon Goretzka zu. © Twitter 5/23 Sven Westerschulze (Sky) © Twitter 6/23 © Twitter 7/23 Jude Bellinghams Fuß in Alphonso Davies' Gesicht ließ die Emotionen hochkochen. © Twitter 8/23 Ganz im Gegensatz zu Anthony Modestes Einwechslung. © Twitter 9/23 Und dann vergab der auch noch eine Riesenchance. © Twitter 10/23 Youssoufa Moukoko allerdings hatte zuvor für den BVB getroffen - und Manuel Neuer umgerannt, als er den Ball aus dem Netz holen wollte. © Twitter 11/23 Die Bayern fingen an zu wackeln, erkannte Tobias Escher (Spielverlagerung) © Twitter 12/23 Und dann traf Modeste doch noch - mitten in die Häme der (BVB-) Fans. © Twitter 13/23 Benni Zander (kicker meets DAZN) © Twitter 14/23 Max-Jacob Ost (Rasenfunk) © Twitter 15/23 © Twitter 16/23 © Twitter 17/23 © Twitter 18/23 © Twitter 19/23 © Twitter 20/23 © Twitter 21/23 Oliver Fritsch (Zeit online) © Twitter 22/23 © Twitter 23/23 Günter Klein (Münchner Merkur)

BVB, News: Sebastian Kehl erleichtert nach Last-Minute-Remis

Der späte Punktgewinn beim 2:2 im Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern München hat bei Borussia Dortmund für große Erleichterung gesorgt.

"Ich habe mich ertappt, euphorisch zu klingen, aber es ist ein Punkt, den wir uns verdient haben", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Partie. "Wir waren in der ersten Halbzeit stabil und am Ende sind wir zurückgekommen. Das zeigt, dass die Mannschaft Moral hat. Das, was uns in den letzten Wochen und Monaten immer wieder vorgeworfen wurde, aber heute widerlegt wurde."

Für Kehl ist klar: "Wenn wir so spielen wie gegen die Bayern, sind wir absolut konkurrenzfähig. Genau das ist das Niveau, das wir abliefern müssen. Beim 0:2 hat nicht jeder an uns geglaubt, aber die Fans und die Mannschaft haben nicht aufgegeben."

Der Dortmunder Sportchef freute sich insbesondere für Torschütze Anthony Modeste, der vor seinem Treffer in der Nachspielzeit noch eine Riesenchance vergeben hatte. "Für Tony schien es so, dass der Fußball brutal ist, als er die Chance liegen lässt und in der 94. Minute dann doch das 2:2 macht. Das Stadion ist auseinandergerissen worden", sagte Kehl und bescheinigte auch Youssoufa Moukoko, der den Dortmunder Anschlusstreffer erzielt hatte, "ein sehr gutes Spiel": "Es ist gut, dass wir zwei verschiedene Stürmertypen haben. Das wird die Diskussionen vielleicht ein wenig beruhigen."

BVB, News: Edin Terzic reagiert emotional nach Remis gegen Bayern

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat nach dem späten 2:2 gegen den FC Bayern emotional reagiert.

"Ich hab mich gefreut, das hat man bei dem Tor gemerkt. Es war für mich persönlich keine einfache Woche, ich war sehr emotional. Ich möchte bitte nicht darüber reden. Da kamen ein paar Gefühle hoch", erklärte Terzic nach der Partie seine Reaktion.

Auf der Pressekonferenz ergänzte der Dortmunder Coach: "Es war privat eine sehr schwere Woche. Es waren so viele Emotionen in diesem Stadion heute Abend. Dieses Stadion verdient solche Abende mit so vielen Emotionen. Wir haben es während Corona echt vermisst."

© getty Mats Hummels wurde gegen die Bayern zur Pause ausgewechselt.

BVB, News: Edin Terzic gibt bei Mats Hummels Entwarnung

Der im Spiel gegen den FC Bayern zur Pause ausgewechselte Innenverteidiger Mats Hummels steht Borussia Dortmund womöglich in der Champions League gegen den FC Sevilla am Dienstag schon wieder zur Verfügung.

"Am Ende ging es ihm schon wieder deutlich besser. Er saß wieder auf der Bank und hat sich mit den Jungs gefreut", sagte BVB-Coach Edin Terzic nach der Partie. Hummels war wegen Kreislaufproblemen in der Kabine geblieben. Der 33-Jährige hatte gegen die Bayern sein Comeback gefeiert, nachdem er wegen einer Erkältung die vorherigen beiden Pflichtspiele verpasst hatte.

