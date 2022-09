Gladbach leiht Julian Weigl von Benfica aus

Borussia Mönchengladbach hat den sechsmaligen Nationalspieler Julian Weigl verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt auf Leihbasis für den Rest der Saison vom portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon an den Niederrhein. Damit erhält Trainer Daniel Farke die gewünschte Verstärkung für das Mittelfeld.

"Julian ist ein enorm ballsicherer und spielstarker Spieler", sagte Sportdirektor Roland Virkus: "Er bringt viel Bundesliga-Erfahrung und fußballerische Qualität mit und wird unserer Mannschaft mit Sicherheit schnell helfen können."

Über eine mögliche Kaufoption machte Gladbach keine Angaben. Für einen endgültigen Transfer in den Borussia-Park soll laut portugiesischen Medien eine Ablösesumme von etwa 15 Millionen Euro vereinbart worden sein.

In den Ligaspielen am vergangenen Samstag und Dienstag hatte Benfica-Coach Roger Schmidt schon auf den Ex-Dortmunder Weigl verzichtet. Am 1. Januar 2020 war der Mittelfeldspieler für 20 Millionen Euro Ablöse vom BVB zu Benfica gewechselt.