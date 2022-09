Spiel Eins nach dem Trainerwechsel in Bochum: Der noch punktlose VfL trifft auf den 1. FC Köln. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

VfL Bochum vs. 1. FC Köln - 1:0 Tore 1:0 Schmitz (9./ET) Aufstellung VfL Bochum Riemann - Gamboa, Oermann, Ordets, Danilo Soares - Losilla, Osterhage, Stöger, Zoller, Holtmann - P. Hofmann Aufstellung 1. FC Köln Schwäbe - Schmitz, Hübers, Soldo, Hector - Ljubicic, Skhiri, Thielmann, Duda, Kainz - S. Tigges Gelbe Karten /

VfL Bochum vs. 1. FC Köln: Bundesliga JETZT im Liveticker - 1:0

Halbzeitfazit: Nach 45 Minuten führt der VfL Bochum im Heimspiel gegen den 1. FC Köln mit 1:0. Ein Eigentor von Benno Schmitz brachte den Hausherren den frühen Torerfolg, die mit einem Pfostenschuss von Gerrit Holtmann eine weitere hochkarätige Chance besaßen. Hinsichtlich der Qualität der Gelegenheiten hielten die Gäste nur mühsam mit, doch es gab Möglichkeiten. Darüber hinaus verzeichnete der Effzeh die deutlich größeren Spielanteile und 9:3 Torschüsse. Und auch die Einstellung der Domstädter ließ im Regen von Bochum keine Wünsche offen. Die Jungs von Steffen Baumgart gewannen mehr Zweikämpfe.

VfL Bochum vs. 1. FC Köln: Bundesliga JETZT im Liveticker - Halbzeitpause

45.+1.: Dann bittet Schiedsrichter Bastian Dankert recht pünktlich zur Pause

42.: Zwei Ecken in Folge bringen nun auch den Gastgebern nichts ein. Die Kölner verteidigen das ohne Probleme.

41.: Nun gibt es mal wieder Entlastung für den VfL. Der schnelle Gerrit Hotmann strebt über links in den Sechzehner, schiebt dabei aber gegen Timo Hübers, der den Ball leicht mit dem Arm berührt. Aber das ist bei Weitem kein Elfmeter, was sicherlich im Hintergrund auch die VAR-Kollegen Pascal Müller und Mitja Stegemann so sehen.

39.: Zumindest gibt es jetzt einen Freistoß für den Effzeh. Florian Kainz tritt den von der rechten Seite. Die Hereingabe setzt einmal auf und springt bis auf Höhe des zweiten Pfostens durch. Dort taucht Ellyes Skhiri vollkommen frei auf, bringt seinen Kopfball aus kurzer Distanz aber nicht einmal aufs Tor. Welch eine Chance!

37.: In dieser Phase reibt man sich in Zweikämpfen auf. Das spielt den Bochumern in die Karten, denen das richtig gut gefgefällt. Die Kölner verzetteln sich dabei ein wenig.

35.: Nach einer Freistoßentscheidung gegen sich reagiert Jan Thielmann wutenbrannt, schnappt sich den Ball und wuchtet diesen zu Boden. Für solche Szenen gibt es in der Regel Gelb. Doch Bastian Dankert übt Nachsicht, ermahnt den Mittelfeldspieler, sich zu mäßigen.

33.: Jetzt versucht sich Florian Kainz aus der zweiten Reihe. Auch dieser Rechtsschuss befindet sich dauerhaft in Luftfahrt, bekommt keinen Bodenkontakt ndn segelt am Gehäuse von Manuel Riemann vorbei.

31.: Es regnet weiterhin in Strömen. Der klatschnasse Rasen ist prädestiniert für Distanzschüsse. Doch die bekommen die Spieler bislang nicht als Aufsetzer hin.

29.: Köln erarbeitet sich zwei Ecken in Folge. Die zweite Hereingabe von der rechten Seite findet den Schädel von Jonas Hector, der den Ball links am Tor vorbeiköpft.

26.: Bochum beschränkt sich derzeit auf die Defensivarbeit. Man lauert allerdings stets, um Nadelstiche zu setzen. Das hat ja bislang gut geklappt. Der Tabellenletzte ist die gefährlichere Mannschaft.

24.: Insgesamt verzeichnet Köln die größeren Spielanteile und gewinnt auch doppelt so viele Zweikämpfe. Die größere Passsicherheit ist ebenfalls aufseiten der Domstädter. Die Jungs von Steffen Baumgart tun also einiges, um hier irgendwann Erfolg zu haben.

22.: Beim Effzeh probiert es Dejan Ljubicic aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss aus halbrechter Position verlangt Manuel Riemann einiges ab. Der Keeper pariert gut.

19.: Dann kontert Bochum wieder munter. Patrick Osterhage sichert einen langen Ball im Zentrum, legt nach links zum freistehende Gerrit Holtmann raus. Der zieht im Sechzehner mit dem linken Fuß ab und nagelt die Pille an den linken Pfosten. Das ist der zweite Torschuss des VfL.

17.: Auch wenn das meiste davon abgeblockt wurde - wie eben der Rechtsschuss von Jan Thielmann, so verzeichnen die Gäste doch schon fünf Torschussversuche. Die Rheinländer lassen also nichts unversucht und haben den Rückschlag weggesteckt.

15.: Aus dem linken Halbfeld tritt Jonas Hector einen Freistoß. Auf Höhe des zweiten Pfostens kommt Nikola Soldo zum Kopfball, der allerdings im Torraum hängen bleibt.

13.: Es gibt heute übrigens zwei Debüts zu vermelden. Aufseiten der Gäste spielt Nikola Soldo, Sohn von Zvonimir, erstmals in der Bundesliga. Und gar sein Profidebüt gibt beim VfL A-Junior Tim Oermann.

11.: Somit erlebt Interimstrainer Heiko Butscher einen Start nach Maß. Und Köln rennt mal wieder einem Rückstand hinterher. Dass die Rheinländer damit umzugehen verstehen, habe sie bereits bewiesen.

VfL Bochum vs. 1. FC Köln: Bundesliga JETZT im Liveticker - Tor Bochum

9.: Tooooor! VFL BOCHUM - 1. FC Köln 1:0. Nach der Kölner Ecke schwärmen die Bochumer aus, tragen einen mustergültigen Angriff vor. Der wird auf links verlagert. Dort schickt Kevin Stöger den flinken Gerrit Holtmann ins Tempo. Dieser zieht die Flanke fast von der Grundlinie herein. Grätschend möchte Jonas Hector im Zentrum klären, schießt dabei den Kollegen Benno Schmitz an und der Ball trudelt aus wenigen Metern ins eigene Tor.

8.: Nun wird es erstmals gefährlich. Kölns Florian Kainz taucht halblinks in der Box auf. Am Torraumeck wird sein Linkschuss im letzten Moment von Christian Gamboa abgeblockt und zur Ecke geklärt. Diese brignt dann nichts ein.

6.: Im Regen von Bochum sorgt Cristian Gamboa aus der zweiten Reihe für den ersten Torabschluss dieser Partie. Der Rechtsschuss des Costaricaners aus halbrechter Position fliegt über die Kiste.

3.: Pyrotechnische Rauchentwicklung vernebelt uns noch etwas die Sicht. Die entsprechende Stadiondurchsage ist gleich zu Spielbegin erfolgt. Bastian Dankrt aber hat offenbar genug Durchblick.

1.: Der Ball rollt.

VfL Bochum vs. 1. FC Köln: Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: Kurz vor dem Anpfiff schauen wir auf das Schiedsrichtergespann. Mit der Spielleitung wurde Bastian Dankert betraut. Der 42-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 137. Einsatz in der Bundesliga. Unterstützung liefern die Assistenten Mark Borsch und Marcel Unger. Als vierter Offizieller fungiert Florian Exner.

Vor Beginn: Eine positive Bilanz haben de Domstädter auch gegen den VfL, blicken allein in der Bundesliga auf 33:11 Siege zurück. In der vergangenen Saison gewannen die Kölner ihr Heimspiel 2:1 und holten in Bochum einen Punkt (2:2). Die letzte gemeinsame Spielzeit davor bestritt man 2018/2019 in der 2. Liga. Damals feierten die Westfalen einen Sieg in Müngersdorf (3:2), verloren aber zu Hause mit 0:2. Der letzte Bochumer Heimerfolg gegen den Effzeh geht auf November 2013 zurück (1:0 in der 2. Liga).

Vor Beginn: Köln hatte zuletzt eine internationale Aufgabe zu erledigen und blieb dank eines 4:2 am Donnerstag gegen den 1. FC Slovacko in der Europa-Conference-League-Gruppe D ungeschlagen. In der Bundesliga hatte es zuletzt eine 0:1-Heimniederlage gegen Union Berlin gesetzt. Auswärts jedoch sind die Rheinländer in dieser Saison noch gänzlich ungeschlagen. Im DFB-Pokal bei Jahn Regensburg (nach Elfmeterschießen), in den ECL-Playoffs bei Fehervar (3:0), in der Bundesliga bei RB Leipzig (2:2), in Frankfurt (1:1) und in Wolfsburg (4:2) sowie in der ECL-Gruppenphase in Nizza (1:1) nahm der Effzeh stets etwas mit.

Vor Beginn: Nachdem die Westfalen zum Saisonauftakt zumindest die Pokalaufgabe bei Viktoria Berlin lösten (3:0), wollte im weiteren Verlauf gar nichts mehr laufen. Sechs Niederlagen reihten sich aneinander. Zuletzt konnte der VfL nicht einmal gegen die Aufsteiger Bremen (0:2) und Schalke (1:3) etwas Zählbares verbuchen. Zu Hause erzielte man lediglich Anfang August gegen Mainz ein Tor (1:2). Im Ruhrstadion schlossen sich Pleiten gegen den FC Bayern München (0:7) und eben gegen den SV Werder an. Den letzten Sieg in der Bundesliga fuhren die Bochumer am 33. Spieltag der vergangenen Saison ein. Anfang Mai wurde Arminia Bielefeld daheim mit 2:1 bezwungen.

Vor Beginn: Als punktloses Schlusslicht hat der VfL den Tabellenneunten zu Gast. Passend zur Situation weisen die Bochumer die schlechteste Tordifferenz auf, haben die wenigsten Saisontore erzielt (4) und bereits 18 Treffer kassiert. Auch letzteres ist ein negativer Spitzenwert in der Bundesliga. Folglich ist irgendwie nachvollziehbar, dass der Klub trotz aller Verdienste von Thomas Reis die Reißleine gezogen hat.

Vor Beginn: Auf Seiten der Gäste stehen Steffen Baumgart die verletzten Sebastian Andersson (Knie-Operation), Julian Chabot (Bänderriss), Dimitrios Limnios (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Mathias Olesen (Syndesmoseriss), Mark Uth (Schambein-Operation) sowie der gesperrte Luca Kilian (Gelb-Rot-Sperre) nicht zur Verfügung.

Schwäbe - Schmitz, Hübers, Soldo, Hector - Ljubicic, Skhiri, Thielmann, Duda, Kainz - S. Tigges

Vor Beginn: Butscher kann heute nicht mit den verletzten Takuma Asano (Innenbandanriss), Paul Grave (Schulteroperation), Jacek Goralski, Dominique Heintz und Konstantinos Stafylidis (alle muskuläre Probleme) planen.

Riemann - Gamboa, Oermann, Ordets, Danilo Soares - Losilla, Osterhage, Stöger, Zoller, Holtmann - P. Hofmann

Vor Beginn: Seit dem vergangenen Wochenende hat sich einiges getan beim Gastgeber. Thomas Reis' Amtszeit beim VfL ist Geschichte, Heiko Butscher versucht heute als Interimscoach, das Ruder zum ersten Mal rumzureißen.

Vor Beginn: Schönen Sonntag und herzlich Willkommen zur vorletzten Partie des siebten Spieltags in der Bundesliga. Der VfL Bochum trifft auf den 1. FC Köln.

VfL Bochum vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Der 7. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heimteam Ergebnis Auswärtsteam Freitag, 16.09.22 20.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 1:1 Hertha BSC Samstag, 17.09.22 15.30 Uhr VfB Stuttgart 1:3 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 1:0 FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen 1:1 SV Werder Bremen FC Augsburg 1:0 FC Bayern München 18.30 Uhr Borussia M'gladbach 3:0 RB Leipzig Sonntag, 18.09.22 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin -:- VfL Wolfsburg 17.30 Uhr VfL Bochum 1848 -:- 1. FC Köln 19.30 Uhr TSG Hoffenheim -:- SC Freiburg