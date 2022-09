Der VfB Stuttgart empfängt in der Bundesliga heute Schalke 04. Die Begegnung am 5. Spieltag könnt Ihr hier komplett im Liveticker verfolgen.

Aufstellung VfB Stuttgart F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, W. Endo, Sosa, Führich, Ahamada, Egloff - Silas Aufstellung Schalke 04 Schwolow - Brunner, Yoshida, van den Berg, Ouwejan - Krauß, Flick, Drexler, J. Larsson, Bülter - Terodde

VfB Stuttgart vs. Schalke 04: Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das letzte Spiel zwischen Stuttgart und Schalke war in der königsblauen Abstiegssaison. Am 23. Spieltag 2020/21 kamen die Knappen in der Mercedes-Benz Arena unter die Räder. Der VfB gewann damals mit 5:1.

Vor Beginn: Die heutigen Gäste aus Gelsenkirchen brauchen noch dringender ein Erfolgserlebnis als die Stuttgarter. Nach vier Spielen stehen die Königsblauen mit zwei Punkten und einem Torverhältnis von 4:11 auf Rang 16. Wenn nicht bald ein Dreier eingefahren wird, könnte die Luft für den neuen Coach, Frank Kramer, schon wieder dünn werden. Heute gegen Stuttgart und nächste Woche gegen Bochum muss S04 dringend punkten, ehe es am 7. Spieltag zum Revierderby nach Dortmund geht.

Vor Beginn: Verschärfend kommt hinzu, dass Top-Stürmer Sasa Kalajdzic zu den Wolverhampton Wanderers gewechselt ist. Der Österreicher konnte zwar noch kein eigenes Tor in dieser Saison markieren, er bereitete aber alle drei Stuttgarter Treffer vor. Als Ersatz für Kalajdzic wurden Luca Pfeiffer und Serhou Guirassy verpflichtet. Ersterer fehlt die kommenden drei Partien aufgrund einer rotsperre und der von Rennes geliehene Guirassy ist auch nicht als Alleinunterhalter bekannt. In der vergangenen Saison erzielte er neun Tore in der Ligue 1. Heute sitzt der Stürmer zunächst auf der Bank.

Vor Beginn: Während Schalkes Saisonstart spätestens seit dem 1:6 gegen die Eisernen definitiv verkorkst ist, dürften auch die Stuttgarter mit ihrer Ausbeute der ersten vier Partien nicht zufrieden sein. Der Tabellenfünfzehnte der Vorsaison steht aktuell bei drei Punkten. Es wurde noch kein Sieg eingefahren und in den vergangenen zwei Spielen blieb der VfB ohne eigenes Tor.

Vor Beginn: Im Gegensatz zur bitteren Heimniederlage vom letzten Wochenende baut Kramer bei den Knappen auf drei Positionen um. Der zum AC Mailand abgewanderte Thiaw wird in der Innenverteidigung durch Liverpool-Leihspieler van den Berg ersetzt. Auf der Sechs startet Flick anstelle von Kral. Im offensiven Mittelfeld bekommt Larsson den Vorzug vor Zalazar.

Vor Beginn: Frank Kramer und der FC Schalke sind nach dem 1:6 gegen Union Berlin auf Widergutmachung aus. Für dieses Vorhaben schickt der Trainer die folgende Mannschaft auf den Platz: (4-2-3-1) Schwolow - Brunner, Yoshida, van den Berg, Ouwejan - Krauß, Flick - Drexler, Larsson, Bülter - Terodde.

Vor Beginn: Im Vergleich zum trostlosen 0:0 gegen den 1. FC Köln tauscht der VfB-Coach auf einer Position. Der rotgesperrte Pfeiffer wird durch Egloff ersetzt, der sein Startelfdebüt für die Schwaben feiert.

Vor Beginn: Werfen wir zunächst einen Blick auf die beiden Aufstellungen. Bei den Hausherren aus Stuttgart schenkt Pellegrino Matarazzo den folgenden elf Spielern das Vertrauen: (3-3-3-1) Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, Endo, Sosa - Führich, Egloff, Ahamada - Silas.

Vor Beginn: Für die Gäste verlief der vergangene Spieltag denkbar schlecht. Trotz einer couragierten Leistung ging Schalke 04 mit 1:6 gegen Union Berlin unter. Der VfB Stuttgart hingegen musste sich nach der Partie gegen den 1. FC Köln schon zum dritten Mal in dieser Saison mit einem Unentschieden begnügen. Beide Teams konnten in dieser Saison noch keinen Dreier einfahren. Ändert sich das heute am 5. Spieltag?

Vor Beginn: Das Duell am 5. Spieltag wird heute um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Schalke 04.

VfB Stuttgart vs. Schalke 04: Bundesliga JETZT im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Vagnoman, W. Endo, Sosa, Führich, Ahamada, Egloff - Silas

Schalke 04: Schwolow - Brunner, Yoshida, van den Berg, Ouwejan - Krauß, Flick, Drexler, J. Larsson, Bülter - Terodde

VfB Stuttgart vs. Schalke 04: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky überträgt die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Schalke 04 heute live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Der Pay-TV-Sender beginnt mit einer Übertragung des Spiels um 15.15 Uhr.

Auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Top Event könnt Ihr das Duell zudem in der Konferenz sehen. Im Livestream könnt Ihr Stuttgart vs. Schalke zudem mit WOW oder als Abonnent mit der Sky-Go-App verfolgen.

Bundesliga, 5. Spieltag: Die aktuelle Tabelle