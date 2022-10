Schalke vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 und der FC Augsburg beenden heute den 8. Spieltag der Bundesliga. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Seit vorgestern wird nach der Länderspielpause in der Bundesliga wieder Fußball gespielt. Am heutigen Sonntag, den 2. Oktober, endet der 8. Spieltag bereits wieder mit einem Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg. Die beiden Klubs treffen um 17.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen aufeinander. Zuvor, um 15.30 Uhr, sind noch Hertha BSC und die TSG Hoffenheim im Einsatz.

Während die Schalker erst einen Sieg auf dem Konto haben, feierten die Augsburger bereits drei, zuletzt in der Liga gegen den FC Bayern München. In der Liga trennen die Königsblauen und Augsburg trotzdem nur drei Punkte.

© imago images Schalkes Terodde hat noch nicht seinen Rhythmus gefunden.

Schalke vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Schalke gegen Augsburg ist ein Sonntagsspiel, heißt also, dass sich DAZN um die Übertragung kümmert. Warum? Weil der Streamingdienst alle Freitags- und Sonntagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse überträgt. Um 16.45 Uhr geht die Vorberichterstattung los, Daniel Herzog ist dabei Moderator. Um den Kommentar kümmert sich während der Partie Freddy Harder, Seb Kneißl ist Experte, Ann-Sophie Kimmel fungiert als Reporterin.

Mithilfe eines Abonnements, das es für 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr zu erwerben gibt, bekommt Ihr auch Zugriff auf eine Menge anderer Sportarten und Fußballwettbewerbe. Unter anderem auf Spiele der Champions League sowie andere europäischen Topligen, aber auch auf Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, US-Sport (NBA und NFL) und noch mehr.

Schalke vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo hat, kann stattdessen bei SPOX im Liveticker mitlesen. So verpasst Ihr keine relevante Aktion auf dem Rasen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Augsburg.

Schalke vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Schalke 04 vs. FC Augsburg

FC Schalke 04 vs. FC Augsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 8

8 Datum: 2. Oktober 2022

2. Oktober 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Veltins-Arena, Gelsenkirchen Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Schalke vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke 04: Schwolow - Matriciani, van den Berg, Yoshida, Ouwejan - Krauß, Flick - Drexler, T. Mohr - Terodde, Bülter

Schwolow - Matriciani, van den Berg, Yoshida, Ouwejan - Krauß, Flick - Drexler, T. Mohr - Terodde, Bülter FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, M. Bauer, Gouweleeuw, Iago - Gruezo, Rexhbecaj - Hahn, Demirovic - Niederlechner, M. Berisha

