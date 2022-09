Früherer FC-Bayern-Star Rafinha peilt Rückkehr in die Bundesliga an

Rafinha peilt eine Rückkehr nach Deutschland an. "Ich will in der Bundesliga meine Karriere beenden", sagte der langjährige Spieler des FC Bayern bei Bild TV.

Der 36-jährige Rechtsverteidiger spielt aktuell in seiner brasilianischen Heimat beim FC Sao Paulo. Trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters fühlt er sich aber noch fit genug für ein Engagement in Deutschland.

"Ich will noch zwei bis drei Jahre spielen, ich bin fit. Ich habe fast 15 Jahre in der Bundesliga gespielt. Die Bundesliga ist eine super Liga, auch die zweite Liga ist sehr gut. Auch die zweite Bundesliga wäre für mich kein Problem", so Rafinha.

Rafinha wechselte 2005 vom Coritiba FC erstmals nach Deutschland zum FC Schalke 04. Nach fünf Jahren in Gelsenkirchen und einem kurzen Intermezzo beim CFC Genua heuerte er 2011 für letztlich acht Jahre beim FC Bayern an. Seit 2022 kickt Rafinha in Sao Paulo.