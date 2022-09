FC Bayern, News und Gerüchte: Erste FCB-Stars offenbar mit Spielzeit unter Julian Nagelsmann unzufrieden

Beim FC Bayern sind die ersten Stars offenbar mit ihrer geringen Spielzeit unzufrieden. Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge lobt indes die Transferpolitik der Münchner im abgelaufenen Sommer. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Hier kommt Ihr zu den Bayern-News und -Gerüchten von gestern.

FC Bayern, Gerücht: Erste Spieler äußern wohl Unzufriedenheit

Mit einer groß angelegten Transferoffensive hat der FC Bayern seinen Kader im Sommer massiv verstärkt. Das Ziel der Münchner Bosse: Für mehr Konkurrenzkampf unter den einzelnen Spielern sorgen und so die individuellen Leistungen ankurbeln.

Dieser Plan scheint nach dem gelungenen Saisonstart aufgegangen, dennoch gibt es wohl bereits erste Risse im Teamspirit der Bayern. Wie Sport1 berichtet, sind erste Spieler des deutschen Rekordmeisters unzufrieden mit ihre Rolle innerhalb der Mannschaft und wünschen sich mehr Spielzeit.

Konkrete Namen werden nicht genannt, dennoch haben die Bayern auf gleich mehreren Positionen ein Überangebot an Spielern. Serge Gnabry saß beispielsweise in drei der letzten vier Partien zu Beginn nur auf der Bank, Neuzugang Noussair Mazraoui stand, abgesehen vom DFB-Pokalspiel gegen Viktoria Köln, noch überhaupt nicht in der Startelf.

Darüber hinaus kommt mit Leon Goretzka ein lange verletzter Leistungsträger der vergangenen Saison zurück. Der Nationalspieler äußerte nach dem CL-Spiel gegen Inter Mailand bereits erste leise Forderungen nach einer Rückkehr in die erste Elf. "Nachdem ich jetzt noch mal gut 30 Minuten in den Beinen habe und noch mal ein paar Trainingseinheiten mehr, bin ich bereit für die Startelf." Aktuell wird seine Position vom stark aufspielenden Marcel Sabitzer besetzt.

Irrer CL-Abend: Neapel heiraten! Klopp will mit Tuchel untergehen! © getty 1/19 Die CL-Saison 22/23 startet turbulent. Während der FC Bayern dank Leroy Sané gegen Inter Mailand siegt, wird der FC Liverpool abgeschossen. Robert Lewandowski stellt derweil einen neuen Rekord auf. Die Reaktionen zum ersten Cl-Spieltag. © getty 2/19 Inter Mailand vs. FC Bayern - Gazzetta dello Sport: "Sané zaubert, Inter kämpft, aber die Bayern sind für Inzaghi und sein Team 'unspielbar'." © getty 3/19 Corriere dello Sport: "Sanés Meisterstück und D‘Ambrosios Eigentor entscheiden. Inter hat den schweren K.o. in der Liga im Derby gegen Milan nicht wieder gutgemacht und ist beim Champions-League-Debüt zu Hause gescheitert." © getty 4/19 Corriere della Sera: "Die Bayern überwältigen Inter, das am Ende ausgepfiffen wird. Bayern ist Bayern, das ist eine Mannschaft, die im San Siro gegen Inter vier von vier Mal gewonnen. Wer ist Inter?" © getty 5/19 Tuttosport: "Ein großzügiges Inter Mailand kann die überwältigende technische Kraft von Bayern München nicht stoppen. Inzaghi veränderte nach dem schweren K.o. im Derby gegen Milan die Startelf, der Plan scheiterte aber." © getty 6/19 Messaggero: "Vielleicht war dies nicht das richtige Rennen, um neu zu starten. Der FC Bayern München bezwingt das San Siro mit einem Super-Sané und bescheinigt Inter einen schlechten Moment." © getty 7/19 SSC Neapel vs. FC Liverpool - Rio Ferdinand ehemaliger englischer Nationalspieler): "Sie wurden vorgeführt, sie wurden blamiert, sie wurden gequält." © Twitter 8/19 Gary Lineker (ehemaliger englischer Nationalspieler): "Liverpool liegt mit zwei hinten und Neapel hat einen Elfmeter verschossen. Was um alles in der Welt?" © getty 9/19 Robbie Fowler (ehemaliger Liverpool-Stürmer): "Ich bin ein großer Liverpool-Fan, aber das hat mich heute Abend verletzt." © Twitter 10/19 "Liverpool-Fans, die versuchen, Van Dijk in die Debatte um den besten Innenverteidiger aller Zeiten einzuschleusen." © Twitter 11/19 "Ältere Liverpool-Fans, die beobachten, wie die jüngeren Fans des Vereins auf Twitter den Verstand verlieren: 'Erstes Mal?'" © Twitter 12/19 "Respekt an Klopp. Er hat gesehen, wie sein deutscher Bruder (Thomas Tuchel; Anm.d.Red) entlassen wurde und beschlossen, mit ihm unterzugehen." © Twitter 13/19 "Ich habe Liverpool wegen starker Rückenschmerzen verlassen, weil ich die letzten sechs Jahre die Mannschaft getragen habe." © Twitter 14/19 © Twitter 15/19 © Twitter 16/19 © getty 17/19 FC Barcelona vs. Viktoria Pilsen - Sport: "Barca eröffnet seine Champions-League-Saison mit einem Sieg im Camp Nou, der sich sehen lassen kann. Lewandowskis Hattrick und Dembeles überragende Leistung führten das Tor-Festival der Blaugrana an." © getty 18/19 Marca: "Lewandowski wärmt sich für München auf!" © getty 19/19 AS: "Lewandowski gewährt die Lizenz zum Träumen"

FC Bayern, News: Rummenigge lobt FCB für Transferpolitik

Der langjährige Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat die Macher des FC Bayern um Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor allem für die jüngsten Verkäufe gelobt.

"Bayern München hat in diesem Jahr sehr klug am Transfermarkt agiert. Ich finde, sie haben interessante Spieler verpflichtet. Und sie haben sich von manchem Ballast endlich getrennt", sagte Rummenigge der Süddeutschen Zeitung.

Neben Robert Lewandowski (für 45 Millionen Euro zum FC Barcelona) gaben die Münchner auch Tanguy Nianzou (16 Millionen Euro, FC Sevilla), Marc Roca (12 Millionen Euro, Leeds United), Chris Richards (12 Millionen Euro, Crystal Palace), Omar Richards (8,5 Millionen Euro, Nottingham Forest) und Joshua Zirkzee (8,5 Millionen Euro, FC Bologna) für gutes Geld ab.

"Viele Spieler, die in der Vergangenheit eingekauft wurden, haben keine Rolle im Kader gespielt. Dann musst du dich spätestens nach zwei Jahren von ihnen trennen. Diesmal ist es sogar gelungen, sie gut zu verkaufen", sagte Rummenigge.

FC Bayern München: Die ersten Spiele in der Bundesliga