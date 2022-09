BVB, News und Gerüchte: Dan-Axel Zagadou vor Wechsel zum VfB Stuttgart

Der frühere BVB-Spieler Dan-Axel Zagadou hat endlich einen neuen Verein - und bleibt wohl in der Bundesliga. Leihgabe Ansgar Knauff zieht das Interesse der Premier League auf sich. Hier gibt es News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB: Dan-Axel Zagadou vor Wechsel nach Stuttgart

Dan-Axel Zagadou bleibt der Bundesliga wohl erhalten. Wie der kicker berichtet, wird sich der vertragslose Verteidiger in den kommenden Tagen dem VfB Stuttgart anschließen. Schon am heutigen Sonntag wird der 24-Jährige demnach bei den Schwaben zum Medizincheck erwartet.

Zagadou lief zuvor fünf Jahre für Borussia Dortmund auf, in diesem Sommer verlängerten die Schwarz-Gelben den Vertrag aber nicht. Danach gab es zahlreiche Gerüchte um Zagadou, ein Vertrag kam aber nie zustande. Interesse wurde diversen italienischen Klubs, West Ham United oder auch der TSG Hoffenheim nachgesagt, nun wird es aber wohl der VfB Stuttgart.

In fünf Jahren absolvierte Zagadou auch aufgrund diverser Verletzungen nur 92 Pflichtspiele für den BVB, dabei gelangen dem Franzosen vier Tore.

Premier League beobachtet BVB-Leihgabe Knauff

Läuft alles nach Plan, kehrt Ansgar Knauff nach eineinhalb Jahren bei der Eintracht wieder zurück zu Borussia Dortmund. Der 20-Jährige hat sich bei den Adlern auf der rechten Seite festgespielt und erhielt im Sommer sogar eine Nominierung für den Golden Boy, bei der die besten U21-Spieler Europas geehrt werden.

Knauff ist also inzwischen ein Name in Europa und das ist auch der Premier League nicht entgangen. Wie Sport1 meldet, saßen beim Champions-League-Spiel in Marseille gleich mehrere Scouts aus Englands Oberhaus auf der Tribüne, um Knauff genauer unter die Lupe zu nehmen.

Spielt er weiter so gut, wird ihn die Eintracht nicht halten können. Eine Rückkehr zum BVB ist die wohl wahrscheinlichste Variante, in Dortmund hat der Rechtsfuß noch einen Vertrag bis 2024.

© getty Ansgar Knauff überzeugt als Leihgabe bei Eintracht Frankfurt.

BVB: Marco Reus meldet sich nach Verletzung

Noch immer gibt es keine Diagnose bei Marco Reus, auch wenn Trainer Edin Terzic zumindest nicht mit dem Schlimmsten rechnet: "Der Doc hat ihn untersucht, es sieht so aus, als ob er sich die Bänder verletzt hat. Wir denken, dass es nicht so lange dauern wird."

Womöglich könnte Reus dann doch bei der WM in Katar dabei sein. Reus selbst gab sich via Instagram zumindest kämpferisch: Danke für alle Genesungswünsche. Ich werde bald wieder da sein. (...) Ich werde niemals aufgeben."

BVB: Schalke-Fans verhöhnen Reus

Als sich Reus im Revierderby verletzte, wurde der Nationalspieler minutenlang behandelt und dann mit einer Trage vom Feld geschafft. Während es von den BVB-Fans aufmunternden Applaus gab, riefen zahlreiche Gäste-Fans "Auf Wiedersehen".

Etwas mehr Stil zeigte die Social-Media-Abteilung von S04, sie wünschte dem Dortmunder Urgestein "gute Besserung."

