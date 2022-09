Hütter über Eberls Entscheidung: "Ein Schlag ins Gesicht"

Anfang des Jahres hat Max Eberl aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt bei Borussia Mönchengladbach bekannt gegeben. Der damalige Gladbach-Coach Adi Hütter hat sich nun zu Eberls überraschendem Rücktritt geäußert.

"Das war für mich ein Schlag ins Gesicht, weil ich mit ihm das Gefühl hatte, Bäume ausreißen zu können. Dann war es ein schwieriges Jahr", verriet der ehemalige Cheftrainer der Fohlen bei Sky Austria.

Eberl, der damalige Geschäftsführer Sport der Gladbacher, hatte Anfang 2022 in einer Pressekonferenz unter Tränen seinen Rücktritt erklärt. "Ich muss raus und muss auf den Menschen Max Eberl aufpassen", erklärte Eberl damals seine Entscheidung. "Allein die Person Max Eberl ist erschöpft und müde."

Die Gladbacher waren zu diesem Zeitpunkt akut vom Abstieg bedroht und Hütter räumte ein, er habe nach dem Eberl-Rücktritt "nicht so performt, wie es sich gehört und auch nicht so konsequent gehandelt, wie ich es vielleicht in Frankfurt getan habe".

Im Mai 2022 verkündete Hütter dann, die Zusammenarbeit mit dem Verein im gegenseitigen Einvernehmen ab Sommer zu beenden. Eberl hat sich mittlerweile erholt und heuert ab Dezember bei RB Leipzig an und auch Hütter sieht sich bereit für eine neue Aufgabe. "Es zieht mich schon wieder zurück. Wenn etwas Spannendes reinkommt, wann auch immer das ist, dann möchte ich auch wieder dabei sein", erklärte er.