Der FC Bayern München duelliert sich am 4. Bundesliga-Spieltag in der Allianz Arena mit Borussia Mönchengladbach. Wer zeigt / überträgt die Partie heute live im TV und Livestream? Hier gibt es die Antwort.

Dieses Top-Spiel ist auch wirklich eines: Am 4. Spieltag der Bundesliga stehen sich am heutigen 27. August ab 18.30 Uhr der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach zum Samstagabendspiel gegenüber. Erster gegen Zweiter!

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann ist in der Tabelle mit drei Siegen nach drei Spieltagen Spitzenreiter (Tordifferenz 15:1), direkt dahinter folgen mit sieben Zählern auch schon die Fohlen, denen unter Neu-Coach Daniel Farke zwei Erfolgserlebnisse und ein Unentschieden gelungen sind - ebenso wie übrigens den punktgleichen Union Berlin und Mainz 05. Setzen die Bayern ihren astreinen Saisonstart heute fort oder gelingt Gladbach in der Allianz Arena eine Überraschung?

Eine weitere Frage, die sich stellt: Wo wird Bayern München gegen Gladbach heute live im TV und Livestream ausgestrahlt? Im Folgenden klärt SPOX darüber auf.

© getty Der FC Bayern fordert Gladbach in der Allianz Arena heraus.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream?

Die Bundesliga bekommt Ihr diese Saison sowohl bei Sky als auch bei DAZN zu sehen. Im Free-TV gibt es sie grundsätzlich nicht live. Die genaue Aufteilung lässt sich dabei simpel merken: freitags und sonntags geht DAZN auf Sendung, samstags immer Sky.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV?

Heißt: Bayern gegen Gladbach läuft heute bei Sky - um genauer zu sein auf Sky Sport Bundesliga 1. Das Programm zu dem Einzelspiel beginnt dort um 17.30 Uhr, also kurz nach dem Abpfiff der Nachmittagsspiele. Kommentator ist Wolff Fuss.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute im Livestream?

Ihr seid nicht zuhause, könnt Sky daher nicht im TV sehen, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann greift mit Eurem mobilen Endgerät doch einfach auf Sky Go oder WOW zurück. So könnt Ihr das Spiel zwischen Münchnern und der Borussia auch via Livestream verfolgen.

Bundesliga: FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute im Liveticker

Falls Ihr kein Abo bei Sky besitzt und auch keines abschließen möchtet, dann schaut zum Anpfiff liebend gerne hier bei SPOX vorbei. Im Liveticker werdet Ihr nämlich nichts Wichtiges verpassen.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 4

4 Datum: 27. August 2022

27. August 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München TV: Sky

Livestream: Sky Go , WOW

, Liveticker: SPOX

