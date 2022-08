Am 3. Spieltag der Bundesliga stehen sich heute Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln gegenüber. Wer die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach der 1:2-Niederlage im Playoff-Hinspiel zur Conference League ist der 1. FC Köln in derselben Woche ein zweites Mal im Einsatz. Am heutigen Sonntag, den 21. August, geht es gegen Eintracht Frankfurt, das weiterhin noch auf den ersten Sieg in der Liga wartet.

Das Duell am 3. Spieltag zwischen Frankfurt und Köln wird um 15.30 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park angepfiffen. Es ist das erste von zwei Sonntagsspielen heute, danach, um 17.30 Uhr, trifft der FC Bayern München nämlich auswärts noch auf den VfL Bochum.

© getty Mario Götze und die Eintracht warten noch auf den ersten Sieg in der Liga.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen sich Sky und DAZN. Während Sky die Samstagsspiele anbietet, überträgt DAZN die Freitags- und Sonntagsspiele. Aus diesem Grund ist auch Frankfurt gegen Köln heute bei DAZN im Livestream zu sehen. Der Beginn der Vorberichterstattung ist für 14.45 Uhr terminiert. Daniel Herzog übernimmt dabei die Rolle des Moderatoren, Jan Platte kümmert sich um den Kommentar und Experte Benny Lauth unterstützt ihn dabei.

Folgende Fußballbewerbe werden neben der Bundesliga auf DAZN unter anderem ebenfalls angeboten: Serie A, Ligue 1, Primera Division, der Großteil der Champions League, Länderspiele und nationale Pokale.

Doch das ist noch bei weitem nicht alles, was man beim "Netflix des Sports" noch schauen kann. Darüber hinaus werden nämlich auch Sportarten wie Darts, MMA, Tennis, Motorsport, US-Sport (NBA und NFL), Handball und noch viel mehr angeboten.

Zugriff auf das gesamte Livestream-Angebot bekommt man jedoch nur mithilfe eines Abonnements. Dabei werden zwei Optionen angeboten: ein Monatsabo für 29,99 Euro je Monat und ein Jahresabo für 274,99 Euro pro Jahr.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Rode, Sow - Knauff, Pellegrini - Lindström, Kamada - Kolo Muani

Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri - Thielmann, Ljubicic, Kainz - F. Dietz, Adamyan

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream? Ligaspiel im Liveticker

Alle, die kein DAZN-Abo haben, müssen trotzdem nicht auf das Spiel verzichten, denn SPOX tickert das Geschehen live und detailliert mit.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 3

3 Datum: 21. August 2022

21. August 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

