In der ersten Partie des 5. Spieltags der Bundesliga treffen sich heute der BVB und die TSG Hoffenheim zum Duell. Doch wer zeigt / überträgt die Begegnung heute live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Die TSG Hoffenheim ist am heutigen Freitag, den 02. September, beim BVB zu Gast. Das Auftaktduell des 5. Spieltags wird heute um 20.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund angepfiffen.

Für BVB-Stürmer Anthony Modeste ist am vergangenen Wochenende gegen Hertha BSC der Knoten geplatzt: Beim 1:0-Erfolg erzielte der Stürmer das Tor des Tages und gleichzeitig seinen ersten Treffer für den BVB. Nach schwierigen ersten Wochen bei Borussia Dortmund könnte Anthony Modeste nun beim aktuellen Tabellenfünften der Liga angekommen sein. Für den BVB stehen nach dem Erfolg über die Hertha neun Punkte nach vier Spieltagen auf der Habenseite.

© getty Anthony Modeste erzielte am vergangenen Wochenende sein ersten Tor für den BVB.

Für die TSG Hoffenheim liefen die vergangenen Wochen ähnlich erfolgreich wie für den BVB. Mit drei Siegen aus vier Spielen liegen die heutigen Gäste in der Tabelle aktuell vor dem BVB auf Rang vier. Nach einem aufregenden 3:2-Sieg gegen den VfL Bochum fuhr Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen am 3. Spieltag einen furiosen 3:0-Erfolg ein. Am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg siegte das Team von André Breitenreiter mit 1:0. Kann die TSG Hoffenheim heute den vierten Erfolg in Serie einstreichen?

Wer zeigt / überträgt BVB vs. TSG Hoffenheim heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Wer zeigt / überträgt BVB vs. TSG Hoffenheim heute live im TV und Livestream?

BVB vs. TSG Hoffenheim seht Ihr am heutigen Abend live und vollumfänglich auf DAZN. DAZN zeigt alle Freitags-und Sonntagspartien der Bundesliga exklusiv im TV und Livestream, und somit auch das heutige Duell zwischen dem BVB und der TSG Hoffenheim.

Im TV überträgt DAZN ab 19.45 Uhr die Auftaktpartie des 5. Spieltags der Bundesliga auf DAZN 1. Im Livestream könnt Ihr das Spiel alternativ mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser erleben. Als Moderatorin der Sendung fungiert am heutigen Abend Laura Wontorra. Zusammen mit dem DAZN-Experten Michael Ballack kommentiert die Partie Marco Hagemann. Als Reporter vor Ort ist zudem Daniel Herzog im Einsatz.

© getty Hoffenheim-Stürmer Georgino Rutter befindet sich aktuell in hervorragender Form.

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga und den Highlights aller Bundesligaduelle seht Ihr auf DAZN auch die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, MMA, Handball und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. TSG Hoffenheim heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Dortmund: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Brandt, Reus, Reyna - Modeste

Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Brandt, Reus, Reyna - Modeste Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Akpoguma - Skov, Geiger, Angelino - Prömel, Baumgartner - Rutter, Kramaric

Wer zeigt / überträgt BVB vs. TSG Hoffenheim heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt die Partie zwischen dem BVB und der TSG Hoffenheim am heutigen Abend nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen für Euch die Begegnung in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

