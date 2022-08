Heute steht das erste Topspiel der neuen Bundesliga-Saison auf dem Programm. Bayer Leverkusen ist am Abend zu Gast beim BVB. Doch wer zeigt / überträgt das Duell heute live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Am heutigen Samstagabend, den 06. August, treffen sich der BVB und Bayer Leverkusen zum ersten Topspiel der Bundesliga-Saison 2022/23. Die Dortmunder empfangen die Leverkusener am Abend um 18.30 Uhr im heimischen Signal-Iduna-Park.

BVB vs. Bayer Leverkusen! Das Aufeinandertreffen sorgte vor allem in der abgelaufenen Saison für reichliche Spektakel. Jeweils sieben Treffer fielen in den beiden Partien der vergangenen Saison. Das Hinspiel gewann der BVB knapp mit 4:3. Das Rückspiel hingegen konnte Bayer Leverkusen deutlicher mit 5:2 für sich entscheiden.

© getty Patrik Schick ist Bayer Leverkusens Sturmhoffnung.

Der Pflichtspielauftakt hätte für die beiden Teams kaum unterschiedlicher verlaufen können: Beide Mannschaften mussten in der vergangenen Woche in der 1. Runde des DFB-Pokals bei einem Drittligisten antreten. Der BVB löste seine Aufgabe souverän und gewann die Partie gegen den TSV 1860München mit 3:0. Einziger Wehrmutstropfen: Neuzugang Niklas Süle zog sich eine Muskelverletzung zu und fällt für mehrere Wochen aus. Bayer Leverkusen hingegen verlor seine Partie gegen den SV Elversberg mit 3:4 - ein Schock für alle Leverkusen-Fans. Wie schlägt sich Bayer heute auswärts beim BVB?

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Wie in den vergangenen Jahren, zeigt auch in der neuen Bundesliga-Saison 2022/23 Sky das Topspiel am Samstagabend exklusiv im TV. Der Pay-TV-Sender bietet Euch darüber hinaus zwei Optionen das heutige Duell zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen im Livestream zu sehen.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Auf gleich vier Sendern überträgt Sky heute Abend das Topspiel zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen. Live und in voller Länge könnt Ihr die Begegnung auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event verfolgen.

Der Pay-TV-Sender beginnt seine Übertragung des Abendspiels heute um 17.30 Uhr. Der Anpfiff des Spiels erfolgt eine Stunde später, um 18.30 Uhr. Wolff Fuss zeigt sich für den Kommentar der Partie zuständig.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet Euch am heutigen Abend gleich zwei Optionen die Partie zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen live und in voller Länge im Livestream zu verfolgen. Zum einen könnt Ihr mit der Sky-Go-App Euer gesamtes Sky-Programm im Livestream verfolgen, und damit auch das Duell zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen.

Alternativ könnt Ihr bei Sky auch das Angebot von WOW erwerben. Mit WOW seht Ihr am heutigen Abend ebenfalls das Topspiel live und vollumfänglich im Livestream.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Reus - Malen, Moukoko, Adeyemi

Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Reus - Malen, Moukoko, Adeyemi Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay - Bellarabi, Azmoun, Diaby - Schick

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Falls Ihr das Duell zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen am heutigen Abend nicht live im TV oder im Livestream sehen könnt, seid Ihr bei uns goldrichtig. Wir verfolgen für Euch nämlich die Begegnung einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

