Der FC Bayern München ist heute zu Gast beim VfL Bochum. Bei SPOX lässt sich das Duell am 3. Spieltag der Bundesliga im Liveticker mitverfolgen.

Jetzt DAZN-Abo holen und VfL Bochum vs. FC Bayern live verfolgen!

Der FC Bayern München will seine Erfolgsserie heute mit dem nächsten Sieg fortsetzen. Dafür muss der Rekordmeister am 3. Spieltag der Bundesliga am VfL Bochum vorbei. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr den gesamten Spielverlauf mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern hat mit dem VfL Bochum noch eine Rechnung offen, waren es die Bochumer, die in der vergangenen Spielzeit dem Rekordmeister eine herbe 4:2-Niederlage zufügten. Seitdem hat sich jedoch einiges getan, die Münchner wurden trotzdem problemlos Meister und nahmen den Schwung gleich in die neue Saison mit. Der FC Bayern setzte sich nämlich in beiden Ligaspielen gegen Eintracht Frankfurt und den VfL Wolfsburg souverän durch. Bochum hingegen ist noch ohne Punkt.

Vor Beginn: Die Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen und im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum ausgetragen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Bundesliga am 3. Spieltag! Der FC Bayern München ist zu Gast beim VfL Bochum.

VfL Bochum vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wer Bochum gegen Bayern München heute live und in voller Länge schauen möchte, kann dies nur mit einem Zugriff auf DAZN tun. Beim Streamingdienst laufen in dieser Saison nämlich alle Sonntagsspiele der Bundesliga. Die Vorberichte zu Bochum-Bayern gehen um 16.45 Uhr los, Lukas Schönmüller kommentiert die Partie.

Das dafür benötigte Abonnement ist einem monatlichen Preis in Höhe von 29,99 Euro und einem jährlichen Preis in Höhe von 274,99 Euro versehen.

VfL Bochum vs. FC Bayern München, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Bochum: Riemann - Gamboa, Ordets, Heintz, Janko - Losilla, Stöger - Asano, Holtmann - Zoller - P. Hofmann

Riemann - Gamboa, Ordets, Heintz, Janko - Losilla, Stöger - Asano, Holtmann - Zoller - P. Hofmann FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Coman, L. Sané - T. Müller, Mané

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga: Die Tabelle am 3. Spieltag