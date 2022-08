Schiedsrichter sind wichtiger Bestandteil eines Fußball-Spiels und werden dementsprechend bezahlt. Doch wie viel verdient ein Schiedsrichter in der Bundesliga? SPOX beantwortet Euch diese Frage.

Es gibt im Sport wohl keinen Beruf, der so oft und heftig kritisiert wird wie der Schiedsrichter. Der Unparteiische steht im Fußball neben den 22 Spielern zweier Mannschaften ebenso 90 Minuten lang auf dem Feld und sorgt zusammen mit den Linienrichtern, dem vierten Offiziellen und dem VAR-Schiedsrichter für Recht und Ordnung.

Oft fühlen sich Spieler und Trainer vom Schiedsrichter benachteiligt, wenn gegen sie gepfiffen wird. Ob berechtigt oder nicht - Kritik gibt es eigentlich immer. Pfeift der Schiedsrichter einmal fehlerfrei, wird es oft auch nicht anerkannt. Aufgrund dessen könnte man meinen, Schiedsrichter würden als eine Art Entschädigung ordentlich verdienen. Doch ist dies in der Bundesliga der Fall?

Schiedsrichter, Gehalt: Wie viel verdient ein Schiedsrichter in der Bundesliga?

Die Höhe des Gehalts eines Schiedsrichters in Deutschland hängt stark von mehreren Faktoren ab. Zum einen ist wichtig, in welcher Spielklasse der Schiedsrichter pfeift. In der Bundesliga verdient man logischerweise mehr als in der 2. Bundesliga. Danach gibt es zu klären, wie viele Partien jemand leitet. Dabei gilt: Je mehr Spiele, desto mehr Geld. Die Gesamtbezahlung besteht nämlich aus einem fixen Grundgehalt und zusätzlichen Zahlungen pro gepfiffener Partie.

Zu guter Letzt beeinflusst natürlich auch die Erfahrung das Gehalt. Dabei werden drei Erfahrungsstufen unterschieden: Schiedsrichter mit weniger als fünf Jahren Bundesliga-Erfahrung, Schiedsrichter mit mehr als fünf Jahren Bundesliga-Erfahrung und FIFA-Schiedsrichter.

Wie sieht das alles nun konkret in Zahlen aus?

Ein Schiedsrichter der 2. Bundesliga bekommt jährlich ein Grundgehalt in Höhe von 40.000 Euro. In der Bundesliga beträgt das Grundgehalt der Schiedsrichter mit weniger als fünf Jahren Bundesliga-Erfahrung bereits 60.000 Euro jährlich. Unparteiische mit mehr als fünf Jahren Bundesliga-Erfahrung kriegen sogar 70.000 Euro Grundgehalt jährlich, FIFA-Schiedsrichter 80.000 Euro.

Der zweite Teil der Bezahlung, die Vergütung pro gepfiffenes Spiel, ist pro Liga gleich. In der Bundesliga erhält man 5.000 Euro pro Spiel, in der 2. Bundesliga 2.500 Euro.

Im Vergleich zu den anderen Topligen Europas kann Deutschland nicht nur mithalten, sondern bietet sogar größtenteils mehr an. In der italienischen Serie A kriegt die Top-Elite 80.000 Euro Grundgehalt pro Saison, der Rest mit 25 oder mehr Partien 40.000 Euro. Pro Spiel wird in Italien 3.800 Euro geboten.

In der spanischen Primera Division liegt das Grundgehalt bei 10.000 Euro pro Monat, die Vergütung pro Spiel bei 3.600 Euro. In der englischen Premier League sind es zwischen 45.000 und 49.000 Euro pro Saison und zusätzlich 1.300 Euro pro Spiel.