Max Kruse stichelt nach Kritik im Doppelpass gegen Journalisten zurück

Max Kruse hat nach einer Verbal-Attacke von Alfred Draxler im Doppelpass zum Konter ausgeholt. Der Wolfsburg-Star kritisierte, der Journalist solle seine Arbeit besser machen.

"Max Kruse war mal wieder Thema im Doppelpass. Der eine oder andere konnte es sich nicht nehmen lassen, wieder seinen Senf beizutragen", begann der 34-Jährige seine Replik auf Instagram. "Unter anderem der sehr geehrte Herr Drexler oder Draxler, weiß ich jetzt nicht. Wenn ich richtig informiert bin, ist Herr Draxler ein Journalist. Und Journalisten sollten ihre Arbeit richtig machen."

Der Bild-Journalist Draxler hatte am Wochenende kritisiert, dass "ein Spieler wie Max Kruse dem Fußball nicht gut" tue. Grund dafür sei die fehlende Vereinstreue sowie die fehlende Bindung zum Klub. Kruse war in der vergangenen Saison von Union Berlin nach Wolfsburg gewechselt, vor allem des Geldes wegen.

Was Kruse an dieser Darstellung vor allem störte: Draxler haben kurz nach seinem Wechsel noch einen Artikel verfasst, in dem er Kruse bescheinigte, "wenigstens ehrlich zu sein". Der Wolfsburg-Star zeigte sich nun überrascht, dass Draxler seine Meinung plötzlich geändert habe. Er selbst habe damals offen kommuniziert, "dass es beim Wechsel nicht zuletzt um einen sehr gut dotierten Vertrag gegangen ist".

Abschließend meinte Kruse: "Da wollte jemand einfach nur wieder etwas erzählen. Ich habe nichts verheimlicht und ich finde, ich tue dem Fußball gut." Bislang hat sich sein Wechsel nach Wolfsburg allerdings noch nicht ausgezahlt. In der aktuellen Spielzeit kam er in der Bundesliga dreimal als Einwechselspieler zum Einsatz, bei der 0:2-Niederlage gegen Leipzig am vergangenen Wochenende konnte er über die vollen 90 Minuten ebenfalls nicht vollends überzeugen.