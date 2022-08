Die Handspielregel in der Bundesliga ist selbst bei den Profis manchmal nicht ganz so klar und verständlich. Wann ist es Hand im Fußball? SPOX betreibt Aufklärungsarbeit.

In der Bundesliga läuft eine neue Saison. Bedeutet: Es sind wieder Emotionen zu erwarten - positive wie negative.

Mit Toren, mit Gegentreffern, mit Siegen, mit Niederlagen, mit Titelerfolgen, mit Abstiegen. Aber auch mit möglicherweise auftretenden Fehlentscheidungen seitens der Schiedsrichter, die für die Vereine und ihre Fans mal weniger und mal mehr schmerzhaft sein können.

Für eine Menge Gesprächsstoff sorgt Jahr für Jahr die Frage, was als Handspiel bewertet wird und was nicht. Selbst die Einführung des Videoassistenten hat dieses Problem nicht aus der Welt schaffen können, vielmehr werden die Gemüter in den Stadien nicht selten sogar zusätzlich erhitzt, weil sich der Hauptreferee eine Handspielszene eben trotz des VAR nochmals selbst noch einmal ansieht, aber weiterspielen lässt oder eben gar nicht erst zum Monitor schreitet. Perplex äußern sich dann auch die Protagonisten selbst - Profis, Trainer, Manager.

© getty Der Videoassistent unterstützt die Hauptschiedsrichter - auch bei Handspielen.

Bundesliga, Handspielregel: Wann ist es Hand im Fußball?

Salopp formuliert heißt es im Fußball oft: Ein Handspiel war es nur, wenn der Schiedsrichter pfeift. Doch im Grunde genommen sind die Regelungen klar definiert, wobei sie hin und wieder auch verändert werden. Weil gerade die Handspiele mit ihren natürlichen oder unnatürlichen Bewegungen von Schiedsrichtern immer unterschiedlich bewertet wurden, haben die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) zur Saison 2021/22 eine Änderung in der Handspielregel vorgenommen. Diese gilt auch für die Bundesliga.

Das wesentliche Kriterium ist seitdem wieder die Absicht eines Handspiels. Heißt: Eindeutig unabsichtliche Handspiele werden nicht mehr bestraft - wie es bis 2019 noch gehandhabt wurde.

Wann liegt ein Handspiel vor? Der Fall ist das, wenn...

...der Ball bewusst und somit absichtlich mit der Hand oder dem Arm berührt wird.

...der Ball an den Arm kommt und der Spieler seine Körperfläche dabei auf unnatürliche Weise vergrößert.

...wenn ein Spieler per Arm ein Tor erzielt - egal, ob absichtlich oder unabsichtlich und egal, ob mit unnatürlich vergrößerter Körperfläche oder nicht.

Doch bis zu welcher Stelle am Körper wird eine Berührung mit dem Ball als Handspiel bewertet und ab wann nicht mehr? Berührungen ab Höhe der Achselhöhle nach unten hin sind strafbar.

Bundesliga 2022/23: Duelle zum Auftakt am 1. Spieltag