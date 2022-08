FC Bayern, News und Gerüchte: Kein FCB-Wechsel? Vertrauter spricht über Harry Kane

Ein Insider von Harry Kane glaubt nicht, dass der Superstar von Tottenham Hotspur den Londoner Klub verlassen wird und dass Antonio Conte einen Wechsel zum FC Bayern verhindern könnte. Thomas Müller steigt in der Legenden-Liste weiter auf. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, Gerüchte: Bleibt Harry Kane bei den Spurs?

Der FC Bayern hat nach dem Abgang von Robert Lewandowski auf die Verpflichtung einer echten Neun verzichtet, sich aber wohl langfristig auf Harry Kane fokussiert. Der Vertrag des Engländers bei Tottenham Hotspur läuft 2024 aus. Er wäre dann ablösefrei zu haben, wobei die Bayern ihn schon für 2023 anpeilen. Doch das Vorhaben wird wohl kein so einfaches.

Jamie Redknapp, ein Vertrauter von Harry Kane und der Journalist, mit dem Kane 2020 in einem Interview sehr offen über seine Wechselabsichten sprach und eine Veränderung ankündigte, sollte sich die Mannschaft der Spurs nicht verbessern. Dieses Interview beherrschte wochenlang die Schlagzeilen, da Kane fortan tatsächlich mit Manchester City flirtete.

Jener Redknapp hat nun bei Sky gesagt, dass er nicht glaubt, dass Kane die Spurs verlassen wird, weil mit Antonio Conte eine spürbare Verbesserung bzw. der Drang nach Verbesserung eingetreten ist. So sagt Redknapp: "Es würde mich nicht überraschen, wenn er in den nächsten sechs Monaten - vielleicht sogar weniger - einen neuen Vertrag unterschreibt. Er kann nun sehen, was im Klub passiert und sich denken: 'Wir können hier etwas gewinnen'".

Das könnte er allerdings auch beim FC Bayern.

Ballon-d'Or 2022: Nur zwei Bayern-Stars dabei - Messi schaut in die Röhre © imago images 1/39 Die Nominierten für den Ballon d'Or 2022 stehen fest. France Football hat je zehn Kandidaten für die Kopa-Trophäe (U21-Spieler) und die Yachine-Trophäe (Torhüter) sowie 20 Spielerinnen und 30 Spieler für den klassischen goldenen Ball bekannt gegeben. © imago images 2/39 Ballon d'Or, Kopa-Trophäe (U21-Spieler): KARIM ADEYEMI (BVB), JUDE BELLINGHAM (BVB), EDUARDO CAMAVINGA (Real Madrid), GAVI (FC Barcelona), RYAN GRAVENBERCH (FC Bayern) © imago images 3/39 NUNO MENDES (PSG), JAMAL MUSIALA (FC Bayern), JOSKO GVARDIOL (RB Leipzig), BUKAYO SAKA (FC Arsenal), FLORIAN WIRTZ (Bayer 04 Leverkusen) © imago images 4/39 Ballon d'Or, Yachine-Trophäe (Torhüter): YASSINE BOUNOU (FC Sevilla), ALISSON BECKER (FC Liverpool), THIBAUT COURTOIS (Real Madrid), EDERSON (Manchester City), MIKE MAIGNAN (AC Milan) © imago images 5/39 EDOUARD MENDY (FC Chelsea), MANUEL NEUER (FC Bayern), JAN OBLAK (Atlético Madrid), KEVIN TRAPP (Eintracht Frankfurt), HUGO LLORIS (Tottenham) © imago images 6/39 Ballon d'Or der Frauen: SAM KERR (FC Chelsea), LUCY BRONZE (FC Barcelona), VIVANNE MIEDEMA (FC Arsenal), FRIDOLINA ROLFÖ (FC Barcelona), SELMA BACHA (Olympique Lyon), ALEXIA PUTELLAS (FC Barcelona), CATARINA MACARIO (Olympique Lyon), ... © imago images 7/39 KADIDIATOU DIANI (Paris Saint-Germain), LENA OBERDORF (VfL Wolfsburg), CHRISTIANE ENDLER (Olympique Lyon), BETH MEAD (FC Arsenal), ALEX MORGAN (San Diego Wave FC), WENDIE RENARD (Olympique Lyon), AITANA BONMATI (FC Barcelona), ... © imago images 8/39 ALEXANDRA POPP (VfL Wolfsburg), ADA HEGERBERG (Olympique Lyon), TRINITY RODMAN (Spirit de Washington), MILLIE BRIGHT (FC Chelsea), MARIE-ANTOINETTE KATOTO (Paris Saint-Germain), ASISAT OSHOALA (FC Barcelona) © imago images 9/39 Und jetzt zum Ballon d'Or der Männer - Spoiler: Vorjahressieger und Rekordtitelträger Lionel Messi fehlt in der Liste. Auch wenn er keine herausragende Saison spielte, ist die Nicht-Berücksichtung sehr überraschend. © getty 10/39 Ballon d'Or der Männer: JOSHUA KIMMICH, Mittelfeld, FC Bayern München © getty 11/39 MOHAMED SALAH, Angriff, FC Liverpool © imago images 12/39 CHRISTOPHER NKUNKU, Angriff, RB Leipzig © getty 13/39 RAFAEL LEÃO, Angriff, AC Mailand © imago images 14/39 THIBAUT COURTOIS, Torwart, Real Madrid © imago images 15/39 LUIS DÍAZ, Angriff, FC Liverpool © imago images 16/39 VINICIUS JUNIOR, Angriff, Real Madrid © imago images 17/39 BERNARDO SILVA, Mittelfeld, Manchester City © imago images 18/39 ROBERT LEWANDOWSKI, Angriff, FC Barcelona © imago images 19/39 TRENT ALEXANDER-ARNOLD, Abwehr, FC Liverpool © imago images 20/39 CASEMIRO, Mittelfeld, Real Madrid © imago images 21/39 HEUNG-MIN SON, Angriff, Tottenham Hotspur © imago images 22/39 RIYAD MAHREZ, Angriff, Manchester City © imago images 23/39 FABINHO, Mittelfeld, FC Liverpool © imago images 24/39 KARIM BENZEMA, Angriff, Real Madrid © imago images 25/39 MIKE MAIGNAN, Torwart, AC Mailand © imago images 26/39 DARWIN NUÑEZ, Angriff, FC Liverpool © imago images 27/39 SADIO MANÉ, Angriff, FC Bayern München © imago images 28/39 HARRY KANE, Angriff, Tottenham Hotspur © imago images 29/39 PHIL FODEN, Angriff, Manchester City © imago images 30/39 SÉBASTIEN HALLER, Angriff, Borussia Dortmund © imago images 31/39 CRISTIANO RONALDO, Angriff, Manchester United © imago images 32/39 LUKA MODRIC, Mittelfeld, Real Madrid © imago images 33/39 ANTONIO RÜDIGER, Abwehr, Real Madrid © imago images 34/39 KEVIN DE BRUYNE, Mittelfeld, Manchester City © imago images 35/39 JOAO CANCELO, Abwehr, MANCHESTER CITY © imago images 36/39 ERLING HAALAND, Angriff, Manchester City © imago images 37/39 KYLIAN MBAPPÈ, Angriff, PSG © imago images 38/39 VIRGIL VAN DIJK, Abwehr, FC Liverpool © imago images 39/39 DUSAN VLAHOVIC, Angriff, Juventus Turin

FC Bayern, News: Thomas Müller vor Meilenstein

Thomas Müller ist beim FC Bayern in seine 15. Saison gegangen und strotzt weiter vor Tatendrang. Beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg steht Müller nun gar vor einem historischen Wendepunkt. Gegen die Wölfe könnte er sein 417. Bundesliga-Spiel für den FCB machen und damit an Georg Schwarzenbeck vorbeiziehen. Aktuell sind Müller und "Katsche" gleichauf.

Doch für Müller könnte es bald noch besser werden. Noch in dieser Saison könnte er mit Gerd Müller (427) den Feldspieler einholen, der am häufigsten für den FC Bayern in der Bundesliga gespielt hat. Wenn Julian Nagelsmann Müller in allen Bundesliga-Spielen einsetzt, könnte er gegen den FSV Mainz 05 am 12. Spieltag den Rekord einstellen, am 13. Spieltag bei Hertha BSC dann seinen alleinigen Rekord aufstellen.

