Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln stehen sich am 3. Bundesliga-Spieltag gegenüber. Wer behält die Oberhand? So lässt sich das Aufeinandertreffen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Eine 1:6-Klatsche gegen den FC Bayern München, zwischenzeitlich ein 0:2 im UEFA Super Cup gegen Champions-League-Sieger Real Madrid und kürzlich dann ein zumindest ein 1:1 bei Hertha BSC: für Eintracht Frankfurt verläuft der Saisonstart ziemlich holprig.

Ob es beim amtierenden Europa-League-Triumphator jetzt bergauf geht? Am 3. Spieltag der Bundesliga empfangen die Hessen den 1. FC Köln im Deutsche Bank Park. Das Kräftemessen steigt am heutigen Sonntag, den 21. August, angestoßen wird es um 15.30 Uhr.

Während die SGE erst einen Punkt gesammelt hat, haben die ungeschlagenen Rheinländer bereits vier Zähler auf dem Konto. Auf einen 3:1-Erfolg zum Auftakt gegen Aufsteiger FC Schalke 04 folgte ein 2:2 bei RB Leipzig. Ein guter Start in die neue Spielzeit, was in Frankfurt nun ein durchaus spannendes Spiel verspricht.

Wo lassen sich die 90 Minuten live im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt im Folgenden zur Übertragung auf.

© getty Eintracht Frankfurt hat nur einen von sechs möglichen Punkten eingefahren.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Auch in der Saison 2022/23 sind die Bundesliga-Spiele sonntags live bei DAZN zu sehen, ebenso wie übrigens an jedem Freitag. Der Streamingdienst zeigt lediglich die Partien an den Samstagen nicht, sodass Ihr Frankfurt gegen Köln heute exklusiv und in voller Länge bei DAZN zu sehen bekommt, sofern Ihr nicht vor Ort im Stadion seid.

Die Vorberichterstattung beginnt um 14.45 Uhr, Max Siebald ist Moderator. Jan Platte kommentiert, als Experte und Co-Kommentator fungiert Benny Lauth. Um DAZN zu nutzen, benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement.

Noch kein Mitglied? Für ein Monatsabo werden monatlich 29,99 Euro fällig, wer sich dagegen gleich für ein Jahr binden möchte, der zahlt monatlich 24,99 Euro. Über die Bundesliga hinaus seht Ihr bei DAZN auch internationalen Fußball mit der Champions League, der Primera División, der Ligue 1 und Pokal-Wettbewerben. Hinzu kommen noch viele andere Sportarten.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Sollte es Euch heute nicht möglich sein, zu Eintracht gegen den Effzeh live bei DAZN einzuschalten, dann tut das gerne bei SPOX. Hier wird nämlich ein Liveticker angeboten, der auf schriftlichem Wege über alles Wichtige informiert, was in Frankfurt passiert. So verpasst man nichts.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 3

3 Datum: 21. August 2022

21. August 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt TV/Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Duelle und Ergebnisse am 3. Spieltag