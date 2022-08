BVB: Nico Schlotterbeck gerät mit SC Freiburgs Trainer Christian Streich aneinander

Der BVB-Neuzugang Nico Schlotterbeck ist mit dem Trainer vom SC Freiburg Christian Streich aneinandergeraten.

"Setz dich wieder hin, Mann", schnauzte der 22-Jährige seinen ehemaligen Coach während des Spiels an. Streich war zuvor wegen eines harten Einsteigens des Innenverteidigers gegen Ritsu Doan unmittelbar vor der Trainerbank aufgesprungen. Der BVB-Neuzugang sah für die Aktion in der 66. Minute die Gelbe Karte.

"Er hat gefordert, ich mag sowas nicht", sagte Schlotterbeck nach dem Spiel gegenüber Sport1. "Aber es ist alles gut. Wir verstehen uns. Ich habe ihm viel zu verdanken", gab er sich auch versöhnlich.

Auch Streich wollte die Szene nicht zu hoch hängen. "Ich habe ihn begrüßt auf dem Platz, vorher hatte ich ihn noch nicht begrüßt. Er hat Doan begrüßt, ich ihn", kommentierte der 57-Jährige das Wortgefecht nach der 1:3-Niederlage seiner Mannschaft gegen den BVB bei DAZN, weshalb er im Interview niedergeschlagen und genervt wirkte.

Schlotterbeck kommt aus der Jugend des SC Freiburg und entwickelte sich unter Streich zu einem Stammspieler in der Bundesliga. Im März gab er sein Debüt in der Nationalmannschaft. Diesen Sommer wechselte er aus dem Breisgau nach Dortmund für eine Ablöse von 20 Millionen Euro. In den ersten beiden Bundesligaspielen des BVB in der Saison 2022/23 stand er jeweils in der Startformation.