BVB, News und Gerüchte: Marco Reus spricht sich gegen Play-offs in der Bundesliga aus

Marco Reus hat sich zu der Einführung von Play-offs in der Bundesliga geäußert. Das Spiel zwischen dem BVB II und RW Essen wurde von mehrere gewaltsamen Auseinandersetzungen überschattet. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Hier kommt Ihr zu den BVB-News und -Gerüchten des gestrigen Tages.

BVB, News: Reus gegen Bundesliga-Play-offs

Trotz der anhaltenden Dominanz des FC Bayern in der Bundesliga ist BVB-Kapitän Marco Reus kein Fan von der Idee, künftig auf Play-offs zurückzugreifen. Das würde die fehlende Spannung seiner Meinung nach nicht zurückbringen.

"Ich bin eigentlich schon Fan davon, dass es so bleibt, wie es ist. Wenn eine Mannschaft nach 34 Spieltagen oben steht, hat sie es auch verdient, Meister zu werden", sagte Reus im OMR Podcast.

Die Bayern könnten in dieser Spielzeit zum elften Mal in Folge deutscher Meister werden. Daher war zuletzt über die Einführung von Play-offs diskutiert worden, um die Dominanz des Rekordmeisters zu brechen. "Man sollte Spieler und Vereine mit einbeziehen in die Entscheidungen", sagte Nationalspieler Reus.

Den Dortmundern würde stattdessen immer wieder zum Verhängnis werden, dass sie gute Spieler nach wenigen Jahren bereits verlieren würden. "Man hatte immer das Gefühl: Jetzt könnte man eine Mannschaft aufbauen." Doch oft würden dann wichtige Spieler wieder gehen - beispielsweise Sturm-Star Erling Haaland im laufenden Sommer.

"Wenn wir die Spieler, die wir hatten, behalten hätten, würden wir einiges rasieren in Europa!", glaubt Reus. "Es ist immer brutal schade zu sehen, dass wir unheimlich gute junge Spieler verpflichten, die dann aber leider den Traum haben, sich nach zwei oder drei Jahren nochmal woanders weiterzuentwickeln."

BVB, News: Gewalt bei BVB-II-Spiel gegen Essen

Im Spiel der Dortmunder Amateure gegen Rot-Weiss Essen ist es nach Angaben der Polizei zu mehreren Konfrontationen zwischen den einzelnen Fan-Gruppierungen gekommen.

Am Bahnhof Dortmund-Dorstfeld attackierte ein bisher unbekannter Jugendlicher einen 55-jährigen RWE-Anhänger mit einem Schlagstock und verletzte ihn dabei im Gesicht. Der RWE-Fan musste von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem Spiel kam es dann offenbar zu Rangeleien zwischen Essener Fans. Ein alkoholisierter 30-Jähriger sowie eine 26-Jährige wurden dabei verletzt und mussten medizinisch versorgt werden.

BVB, News: Fink äußerst sich zu Wechselgerüchten

BVB-Stürmer Bradley Fink hat sich zu den anhaltenden Wechselgerüchten um seine Person geäußert. "Je nachdem, was in den kommenden Tagen oder Wochen kommen wird, werde ich mir das angucken", meinte der 19-Jährige beim Drittliga-Derby zwischen dem BVB II und RW Essen. Dass es generell Kontakt zu anderen Klubs gäbe, bejahte er.

Laut den Ruhr Nachrichten sind vor allem der FC Basel als auch der FC Zürich an einer Verpflichtung interessiert. Dennoch wolle sich Fink noch voll und ganz auf den BVB konzentrieren.

"Ich weiß, dass es Gespräche gibt. Da bin ich nicht involviert. Das ist eine Sache zwischen Bradley Fink und dem aufnehmenden Verein sowie Sebastian Kehl. Da kann noch etwas passieren. Ich denke, dass da sicher in den nächsten Tagen eine Entscheidung fallen wird", sagte U23-Teammanager Ingo Preuß, angesprochen auf die Gerüchte.

