BVB, News und Gerüchte: Lothar Matthäus stellt Mentalität infrage

Bei Borussia Dortmund entzündet sich nach dem verschenkten Sieg gegen Werder Bremen mal wieder die Mentalitätsdebatte. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus geht mit den Führungsspielern des BVB hart ins Gericht. Für Ex-Profi Kevin Großkreutz gibt es ein Wiedersehen mit seinem früheren Klub. Und bei einigen angeschlagenen BVB-Spielern deutet sich eine baldige Rückkehr an. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Hier gibt es weitere News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, News: Lothar Matthäus kritisiert Dortmunder Führungsspieler

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nach der 2:3-Niederlage des BVB gegen Werder Bremen kein gutes Haar an den Führungsspielern von Borussia Dortmund gelassen. "Bei Dortmund ist es so, dass viele Leader auf dem Platz stehen, wenn es gut läuft. Wenn es Probleme gibt, verstecken sich alle", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Das Team um BVB-Kapitän Marco Reus hatte gegen den Aufsteiger am Samstag bis zur 89. Minute 2:0 geführt und sich dann noch drei Tore eingefangen. Ein Vorbild in Sachen Einstellung nannte Matthäus auch: Neuzugang Nico Schlotterbeck. "Ich würde mir mehr Schlotterbecks in diesem Team wünschen", schrieb Matthäus.

Wenn man vor 89.000 Zuschauern bis zur 89. Minute mit 2:0 führe, "darf man sich nie im Leben so kläglich noch drei Gegentore einfangen", kritisierte Matthäus. "Dass es da keinen gibt, der dafür sorgt, dass man nach dem Anschlusstreffer der Bremer sich mit acht oder neun Mann hinten rein stellt und den Sieg einfach dreckig über die Zeit rettet, versteht kein Mensch. Führungsspieler zeichnen sich genau in solchen Situationen aus. Wenn's eng wird, wenn's knapp ist. Aber da war mal wieder keiner."

"Vielleicht war es ja auch nur ein Ausrutscher, denn ansonsten ist die Meisterschaft noch schneller entschieden als ohnehin in den letzten Jahren", ergänzte Matthäus und lobte gleichzeitig den optimal gestarteten FC Bayern.

© getty Mats Hummels musste gegen Werder Bremen vorzeitig ausgewechselt werden.

BVB, News: Mahmoud Dahoud, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck wohl wieder fit

BVB-Trainer Edin Terzic kann am kommenden Samstag im Auswärtsspiel bei Hertha BSC aller Voraussicht nach wieder auf die gegen Bremen angeschlagen ausgewechselten Mahmoud Dahoud und Mats Hummels zählen.

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, soll das Dou rechtzeitig wieder fit sein. Dahoud hatte sich am Samstag die Schulter ausgekugelt und musste ebenso vorzeitig ausgewechselt werden wie Hummels, der mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte. Auch Nico Schlotterbeck, der im Duell mit den Bremern umgeknickt war, soll demnach einsatzfähig sein.

Karim Adeyemi, der die vergangenen beiden Partien wegen einer Fußprellung verpasst hatte, könnte am kommenden Samstag in Berlin ebenfalls wieder eine Option sein. Für Offensivkollege Donyell Malen kommt hingegen ein Einsatz gegen die Hertha wohl noch zu früh.

© imago images Kevin Großkreutz ist seit Januar 2021 für den TuS Bövinghausen aktiv.

BVB, News: Kevin Großkreutz testet gegen Dortmunder U23

Für 2014er-Weltmeister Kevin Großkreutz kommt es zu einem kurzfristigen Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Großkreutz trifft am Dienstag im Rahmen eines Testspiels mit dem TuS Bövinghausen auf die U23 von Borussia Dortmund. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Die Partie wird um 18 Uhr auf dem Trainingsgelände des BVB in Brackel stattfinden, Zuschauer sind allerdings nicht zugelassen.

Dem Bericht zufolge war ursprünglich der letzte Gegner von Bövinghausen, der ASC 09 Aplerbeck, als Gegner der Dortmunder Drittligamannschaft vorgesehen. Doch der Oberligist hatte nach 1:3-Niederlage gegen Bövinghausen am Sonntag offenbar zu viele verletzte Spieler zu beklagen und sagte das geplante Testspiel daher ab. Großkreutz' Team sprang kurzfristig als Ersatz ein.

Der 34 Jahre alte Ex-Nationalspieler lief von 2009 bis 2015 für Borussia Dortmund in der Bundesliga auf. Seit Januar 2021 ist er beim TuS Bövinghausen in Oberliga Westfalen aktiv.

BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele