BVB, News und Gerüchte: Köln-Trainer Steffen Baumgart rudert nach Sticheleien gegen Anthony Modeste zurück

Anthony Modeste erzielte in Berlin sein erstes Tor für Borussia Dortmund, eine Erleichterung für den Franzosen. Auch Kölns Trainer Steffen Baumgart äußerte sich nach seinen Sticheleien nun positiv über seinen Ex-Stürmer. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB: Baumgart rudert nach Modeste-Aussagen zurück

Steffen Baumgart trat nach dem plötzlichen Abgang von Anthony Modeste zu Borussia Dortmund dezent gegen seinen Ex-Stürmer nach, inzwischen will der Coach vom 1. FC Köln davon nichts mehr wissen.

"Das habe ich nicht so gemeint", sagte Baumgart zur Bild. "Wenn Aussagen interpretiert werden, wird es schwierig".

Nach dem Wechsel hatte Baumgart noch Folgendes gesagt: "Wir sehen es ja gerade, wenn eine Mannschaft eben nicht so agiert, dann schießt du vielleicht auch nicht so viele Tore wie vorher. So deutlich muss man es sagen", hatte Baumgart gesagt und verwies auf die "Mannschaft in seinem Hintergrund".

Baumgart erklärte nun, was er wirklich damit gemeint hatte: "Ich wollte lediglich ausdrücken, dass der Fußball, den wir gespielt haben, uns erfolgreich gemacht hat. Wir haben uns ganz viele Torchancen erarbeitet - deshalb war einer wie Tony Gold wert." Groll hege er nach dem Abgang keinen: "Er hat ja aus meiner Sicht nichts falsch gemacht", beteuerte der Kölner Trainer.

Modeste absolvierte für den BVB in Freiburg und gegen Bremen zwei enttäuschende Partien, am Samstag platzte in Berlin aber der Knoten und Modeste erzielte das Siegtor bei der Hertha.

BVB: Modeste erleichtert nach Premierentor

Es sei "nicht einfach" für ihn gewesen, verriet Modeste nach dem Spiel in Berlin. Der Franzose traf in seinem dritten Pflichtspiel endlich für den BVB, es war das goldene Tor in der Hauptstadt. Ein Dank galt auch Trainer Edin Terzic, dem laut Modeste nicht entgangen war, "dass ich in der letzten Zeit viel auf den Deckel gekriegt habe".

"Heute hat mir die Mannschaft mehr Futter gegeben", sagte Modeste nach der Partie bei Sky und fügte an: "Wenn ein Stürmer mehr Bälle bekommt, ist es einfacher."

Lob gab es auch von Terzic selbst: "Wir haben in den letzten Jahren nie diesen einen Zielspieler in der Box gehabt. Das ist neu für uns."

