BVB: Sebastian Kehl schließt Bellingham-Abgang aus

Sportdirektor Sebastian Kehl hat ausgeschlossen, dass Jude Bellingham den BVB in diesem Sommer verlassen wird. "Es gibt keine Anfrage für ihn", sagte der 42-Jährige bei Sky90: "Ehrlich gesagt, das weiß ich vom Spieler und seiner Familie, hat Jude überhaupt kein Interesse, in diesem Sommer irgendwohin zu gehen. Er wird bei uns bleiben. Das kann ich heute garantieren."

Zuletzt gab es laut englischen Medien Interesse des FC Liverpool. "Es gibt eine Menge Interesse, das kann ich mir vorstellen", sagte auch Kehl: "Jude ist ein Spieler, der über die Grenzen Deutschlands bekannt ist." Der Engländer fühle sich aber wohl in Dortmund und ohnehin sei es die Idee des sportlichen Leiters, Schlüsselspieler in Zukunft ein oder zwei Jahre länger zu halten.

Ihm sei bewusst, dass Bellingham "irgendwann den nächsten Schritt machen" wolle und das sei "in unserer Philosophie und Ausrichtung auch immer die Gefahr". Der BVB gebe seine besten Spieler ab, "um uns im Grunde dann auch wieder neu zu erfinden. Das ist nicht einfach."

Trotzdem müsse man akzeptieren, "dass irgendwann der Punkt kommt, wo die Jungs sowohl wirtschaftlich als auch sportlich weiterziehen".

Ob das schon im Sommer 2023 bei Bellingham der Fall sein wird, wollte Kehl nicht eindeutig beantworten. "Ich hoffe es", sagte Kehl, wollte aber keine Aussage treffen, die ihm im nächsten Jahr womöglich auf die Füße falle.

BVB-Noten: Bellingham treibt an - Neuzugang enttäuscht © imago images 1/16 Borussia Dortmund schlägt Hertha BSC mit 1:0. Anthony Modeste machte in der ersten Halbzeit den wichtigen Führungstreffer in einem hart umkämpften Spiel. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Bewahrte den BVB mit starker Parade vor frühem Rückstand und in der zweiten Halbzeit ein-, zweimal vor dem Ausgleich. Wurde darüber hinaus nur selten gefordert. Note: 2,5. © imago images 3/16 MARIUS WOLF: Wieder einer der aktivsten Dortmunder. Sorgte über die rechte Seite für Tempo und Druck. Spielte allerdings deutlich glückloser als zuletzt und hatte zu viele technische Fehler in seinem Spiel. Note: 4. © imago images 4/16 MATS HUMMELS: Mit dem Ball gewohnt sicher, gegen den Ball mit dem einen oder anderen Problem. Gewann nur zwei seiner acht Bodenzweikämpfe. Note: 4. © getty 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Wirkte vor allem im Spielaufbau fahrig und spielte den einen oder anderen ungewohnten Fehlpass. Vor allem seine langen Bälle waren sehr unpräzise (3/11). Auch defensiv nicht immer sicher. Note: 3,5. © imago images 6/16 RAPHAËL GUERREIRO: Offensiv blieb der Portugiese diesmal blasser als sonst, defensiv wurde er nicht allzu oft gefordert, machte jedoch nicht den sichersten Eindruck. Nicht seine beste Leistung. Note: 4. © imago images 7/16 JUDE BELLINGHAM: Abermals der beste Dortmunder auf dem Platz. Agierte unfassbar weiträumig, war bei nahezu jedem gefährlichen Angriff involviert und trieb sein Team immer wieder an. Glücklos im Abschluss. Note: 2. © imago images 8/16 SALIH ÖZCAN: Versuchte von Beginn an, das Spiel an sich zu reißen, was ihm mal mehr, mal weniger gelang. Je länger das Spiel dauerte, desto souveräner wurde er. Manchmal zu tief positioniert, Bonuspunkte für den Assist zum 1:0. Note: 2,5. © imago images 9/16 JULIAN BRANDT: War an vielen Angriffen beteiligt, war aber auch oft daran beteiligt, dass im Angriffsdrittel der letzte Punch fehlte. Wie so oft schwankte seine Leistung zwischen Licht und Schatten. Note: 3,5. © imago images 10/16 MARCO REUS: Sehr aktiv im Zwischenraum, erlief viele Räume für Mitspieler und hatte auch selbst die eine oder andere gute Chance, um zu treffen. Agierte insgesamt aber dennoch etwas glücklos. Note: 3. © imago images 11/16 KARIM ADEYEMI: Bekam sein Tempo nur einmal auf den Platz, wurde aber von Herthas herauseilendem Torhüter gestoppt. Rutschte zudem einmal in guter Abschlussposition weg. Unauffällig und mit wenig Einfluss aufs Spiel, eher enttäuschend. Note: 4,5. © imago images 12/16 ANTHONY MODESTE: Viel aktiver und besser eingebunden als zuletzt. Dortmund fütterte ihn mit mehr Flanken und wurde beim 1:0 dafür belohnt. Ließ allerdings auch einige sehr gute Chancen liegen. Note: 2,5. © imago images 13/16 JAMIE BYNOE-GITTENS: Kam in der 61. Minute für Adeyemi, konnte dem Spiel aber seinen Stempel nicht mehr richtig aufdrücken. Ein Dribbling am Ende sorgte für etwas Gefahr. Note: 3,5. © imago images 14/16 THOMAS MEUNIER: In der 67. Minute für Wolf eingewechselt und war ähnlich aktiv wie sein Vorgänger. Allerdings auch ähnlich durchwachsen in seinen Aktionen. Note: 4. © imago images 15/16 NIKLAS SÜLE: In der 86. Minute für Anthony Modeste eingewechselt. Ohne Bewertung. © imago images 16/16 THORGAN HAZARD: Für Guerreiro ab der 86. Minute. Ohne Bewertung.

Sebastian Kehl: BVB will bei Akanji "eine Lösung finden"

Noch in den kommenden Tagen soll aber Manuel Akanji abgegeben werden. Beim Innenverteidiger gebe es aktuell aber keinen neuen Stand. "Es liegt noch nichts auf dem Tisch, was wir zu entscheiden haben", sagte Kehl: "Ich hoffe, dass wir da noch eine Lösung finden." Bei Mats Hummels und Marco Reus blickt der Ex-Mittelfeldspieler hingegen gelassen auf die auslaufenden Verträge: "Wir haben uns darauf verständigt, dass wir ganz entspannt mit der Situation umgehen."

Das dürfte auch daran liegen, dass der Kader in diesem Jahr auf den Positionen der beiden Routiniers verstärkt wurde. In der Innenverteidigung kamen mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zwei Konkurrenten für Hummels. "Es kitzelt ihn jetzt, dass er sich in einen Konkurrenzkampf begibt, der ihn antreibt", stellte Kehl allerdings fest: "Er möchte in dieser Saison zeigen, dass er nicht zum alten Eisen gehört."

Bisher konnte er sich auch wegen einer Verletzung von Süle im Team behaupten. "Er kann zulegen", sagte Kehl über den Fitnesszustand des ehemaligen Bayern-Spielers: "Er will nicht von der Bank kommen, er muss sich dem Konkurrenzkampf stellen." Dafür müsse er "noch ein Stück weit fitter werden". Das habe aber nicht mit dem Spieler oder seiner Einstellung, sondern lediglich mit der Verletzung zu tun.

Für Kehl war es das erste Transferfenster, in dem er alleine in der Verantwortung stand. "Wir haben viele Schritte vorangetrieben", resümierte der Sportdirektor, verwies aber auch darauf, dass er das nicht alleine bewerkstelligt habe: "Michael Zorc war in den letzten Monaten immer dabei, wie auch Aki Watzke. Am Ende ist es ein Team."