Im Auftaktmatch des dritten Spieltages empfängt Borussia Mönchengladbach heute das Team von Hertha BSC. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Freitagabendspiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Eine Sache haben sowohl die Borussia als auch die Hertha gemein: Beide Mannschaften hatten in der Sommerpause enorme Probleme, Neuverpflichtungen an Land zu ziehen. Lediglich zwei Bundesligateams investierten in dieser Zeit noch weniger als Gladbach und Berlin. Nicht zuletzt aus diesem Grund sagten ihnen diverse Experten eine schwierige Spielzeit voraus. Doch wie lief es bisher?

Für die Borussia zumindest, verlief der Saisonstart einigermaßen nach Wunsch. Gegen die TSG Hoffenheim setzte man sich am ersten Spieltag klar mit 3:1 durch, gegen Schalke 04 zuletzt, musste man sich aufgrund des späten Ausgleichstreffers durch Polter mit einem 2:2 begnügen. Für Neu-Trainer Farke sei dies nun "kein perfekter, aber ein sehr guter Start" gewesen.

Die Hertha demgegenüber, scheint jedoch an alte Muster angeknüpft zu haben. Nicht nur scheiterte man direkt in der ersten DFB-Pokalrunde an Eintracht Braunschweig (5:6 n.E.), auch wurde man im Hauptstadtderby gegen Union regelrecht vorgeführt (1:3). Im Spiel gegen Eintracht Frankfurt holte das Team von Sandro Schwarz zumindest den ersten Punkt der neuen Saison. Für Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic sei der Fehlstart jedoch kein Grund für Zweifel an der Trainerneuverpflichtung. Im Interview versprach er uns gegenüber, man werde "auf diesem Weg bleiben, wohlwissend, dass das nicht von heute auf morgen gehen wird."

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 3

3 Datum: Freitag, 19. August

Freitag, 19. August Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Borussia-Park in Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das erste Duell des dritten Bundesligaspieltages liegt in Händen des Streamingdienstes DAZN. Doch welche Voraussetzungen müssen geschaffen sein, sodass Ihr auf die Ausstrahlung zugreifen könnt, und wann beginnt diese eigentlich? Diese Fragen und mehr haben wir Euch im folgenden beantwortet.

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Da es sich bei DAZN um einen pay-to-watch-Anbieter handelt, ist das Vorhandensein des entsprechenden Abonnements notwendig. Dieses beläuft sich derzeit auf 29,99 Euro pro Monat oder, für all diejenigen, die vorhaben längerfristig dabei zu bleiben, 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Neben allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga, seht Ihr damit auch den Großteil aller Champions League-Spiele. Mit der NFL, NBA und UFC verfügt das Unternehmen auch über die Rechte einer Vielzahl an Veranstaltungen amerikanischer Sportarten. Weitere Infos gibt's hier.

Wer von Euch bereits Inhaberin oder Inhaber einer solchen DAZN-Mitgliedschaft ist, muss lediglich zur gegeben Zeit diesen Stream aufrufen. Seinen Anfang nimmt dieser heute um 19.45 Uhr. Mit dabei sind die Moderatoren Laura Wontorra und Tom Kirsten sowie die Kommentatoren Freddy Harder und Experte Sascha Bigalke.

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Seit einigen Monaten ist es auch möglich, diverse DAZN-Events im linearen Fernsehen zu verfolgen. Möglich macht das eine Kooperation mit den Unternehmen Vodafone, Sky und Telekom. Besitzt Ihr nämlich einen Receiver dieser drei Firmen, so könnt Ihr das vergünstigte lineare DAZN-Abo zum Vorteilspreis von nur 19,99 Euro pro Monat zu Eurem regulären Programm hinzubuchen. Alles weitere dazu erfahrt Ihr hier.

Zu sehen sein, wird die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC auf dem Kanal DAZN1 ab 19.45 Uhr.

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Eine hingegen komplett kostenfreie Alternative bietet unser hauseigener Liveticker. Mit Updates im Minutentakt halten wir Euch hier immer up-to-date. Schaut gerne mal vorbei.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Borussia M'Gladbach vs. Hertha BSC

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Mönchengladbach: Sommer - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Koné, Hofmann, Neuhaus, Plea - Thuram

Sommer - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Koné, Hofmann, Neuhaus, Plea - Thuram Hertha BSC: Christensen - Kenny, Uremovic, Kempf, Mittelstädt - Boetius, Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

Rang Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Bayern München 2 8:1 6 2 Borussia Dortmund 2 4:1 6 3 1. FC Köln 2 5:3 4 3 Bor. Mönchengladbach 2 5:3 4 5 1. FC Union Berlin 2 3:1 4 6 1. FSV Mainz 05 2 2:1 4 7 SC Freiburg 2 5:3 3 8 1899 Hoffenheim 2 4:5 3 9 FC Augsburg 2 2:5 3 10 Werder Bremen 2 4:4 2 11 RB Leipzig 2 3:3 2 11 VfB Stuttgart 2 3:3 2 13 FC Schalke 04 2 3:5 1 14 Hertha BSC 2 2:4 1 14 VfL Wolfsburg 2 2:4 1 16 Eintracht Frankfurt 2 2:7 1 17 VfL Bochum 2 3:5 0 18 Bayer Leverkusen 2 1:3 0

Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Begegnungen des Spieltages