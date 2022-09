Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga treffen heute Bayer Leverkusen und der SC Freiburg aufeinander. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Nach einem katastrophalen Start in die neue Saison, in dem Bayer Leverkusen seine ersten drei Spiele allesamt verlor, konnte die Werkself am vergangenen vierten Spieltag gegen den FSV Mainz 05 endlich einen Sieg (3:0) einfahren.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg, Bundesliga: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Die Leverkusener wollen diesen Erfolg nun nutzen, um endlich wieder die Normalform zu erreichen. Mit dem SC Freiburg steht dem Champions-League-Klub jedoch direkt wieder ein Topteam gegenüber. Die Begegnung wird am heutigen Samstag, den 3. September, um 15.30 Uhr angepfiffen. Vier weitere Partien finden heute um 15.30 Uhr statt, darunter der Kracher zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München.

© getty Bayer Leverkusen gewann gegen Mainz 05 sein erstes Spiel der Saison.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Bayer Leverkusen gegen Freiburg findet an einem Samstag statt. Heißt also, dass alle, die eine Übertragung zum Spiel suchen, bei Sky fündig werden, wo alle Samstagsspiele der Bundesliga in dieser Saison gezeigt werden. Gezeigt wird die Begegnung auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 6, Marcus Lindemann kümmert sich um den Kommentar - um 15.15 Uhr geht es los.

Gemeinsam mit den vier Parallelspielen ist Leverkusen vs. Freiburg auch als Teil der Konferenz bei Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event zu sehen.

Doch das Einzelspiel und die Konferenz werden nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream gezeigt. Wer diesen nutzen möchte, hat zwei Möglichkeiten: zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen WOW.

Das Spiel live auf Sky sehen! Jetzt WOW erwerben.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX liefert mit seinem Liveticker eine Alternative für alle, die das Duell bei Sky nicht schauen können. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst keine relevante Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg.

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Palacios, Andrich - Diaby, Demirbay, Hudson-Odoi - Schick

Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Sinkgraven - Palacios, Andrich - Diaby, Demirbay, Hudson-Odoi - Schick Freiburg: Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Höfler - Doan, Sallai, Grifo - Gregoritsch

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg

Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 5

5 Datum: 3. September 2022

3. September 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle