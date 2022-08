Bayer Leverkusen leiht Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea aus

Der Wechsel von Callum Hudson-Odoi zu Bayer Leverkusen ist perfekt. Der 21-Jährige wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Chelsea zum Bundesligisten, teilten beide Klubs am Dienstag mit.

"Mit Callum Hudson-Odoi haben wir einen schnellen und durchsetzungsfähigen Außenbahnspieler verpflichtet. Er bringt alles mit, um uns sofort weiterzuhelfen", sagt Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes über den Offensivspieler, der bei der Werkself die Rückennummer 17 tragen wird und bereits am Montag den Medizincheck absolviert hatte.

Für Hudson-Odoi sei der Wechsel nach Deutschland "eine total spannende Sache, und mit Bayer 04 Leverkusen kann ich auch noch in der Champions League spielen", sagte er. Für die Blues besteht im Januar die Möglichkeit, die Leihe vorzeitig zu beenden, eine Kaufoption gibt es für Bayer nicht. Bei Chelsea soll er 100.000 Pfund (117.000 Euro) pro Woche kassiert haben, sein Vertrag gilt bis 2024.

Der dreimalige englische Nationalspieler war in der Vergangenheit bereits häufiger mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden, dieser kam aber nie zustande. Bei Chelsea spielte Hudson-Odoi zuletzt nur eine Nebenrolle in den Planungen von Trainer Thomas Tuchel. In Leverkusen dürfte er aufgrund einiger Verletzter direkt seine Einsatzzeiten bekommen, Karim Bellarabi (Meniskusriss) und Amine Adli (Schlüsselbeinbruch) fallen vorerst aus.

Im Sommer 2021 war eine Leihe von Hudson-Odoi zum BVB erst im letzten Moment am Veto Chelseas gescheitert. Bei Chelsea hat der Flügelspieler unter Tuchel den großen Durchbruch bislang nicht geschafft. In der Saison 2021/2022 erzielte er in 28 Pflichtspielen drei Tore und bereitete sechs Treffer vor.