Testspiele: Leverkusen schlägt Udinese - Klatschen für Leipzig und Bochum

Pokalsieger RB Leipzig hat neun Tage vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison eine heftige Abreibung bekommen. Im Testspiel gegen den FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp unterlagen die Sachsen chancenlos mit 0:5 (0:1). Auch der VfL Bochum hat deutlich verloren. Bayer Leverkusen gewann dagegen das letzte Testspiel der Saisonvorbereitung.

Überragender Akteur in Leipzig war Liverpools Neuzugang Darwin Nunez. Der für bis zu 100 Millionen Euro von Benfica gekommene Uruguayer erzielte nach der Pause einen Viererpack (48., 51., 68., 89.) und schraubte das Ergebnis nach der frühen Führung durch Mohamed Salah (8.) für den englischen Vizemeister in die Höhe.

Christopher Nkunku vergab vor 47.069 Zuschauern in der Red Bull Arena kurz vor der Pause (45.) die beste Chance der Leipziger. Vor der Partie hatte es zum Gedenken an die am Donnerstag verstorbene Fußball-Ikone Uwe Seeler eine Schweigeminute gegeben.

Für die Sachsen kam es zudem zum Wiedersehen mit den ehemaligen RB-Profis Naby Keita und Ibrahima Konate, die beide in Klopps Startformation standen. Zuvor waren beide Teams erst zweimal aufeinandergetroffen, im Champions-League-Achtelfinale 2021 hatten sich die Reds klar mit 4:0 (2:0, 2:0) durchgesetzt.

Beim 1:4 (0:0) gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao blieb der VfL Bochum in Gütersloh trotz Führung über weite Strecken chancenlos.

Testspiele: VfL Bochum kassiert Klatsche

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Bochums Coach vier neue Kräfte, darunter Außenspieler Gerrit Holtmann. Der 27-Jährige hatte seinen Vertrag beim VfL am Donnerstag vorzeitig um zwei Jahre bis 2025 verlängert.

Mit neuem Schwung ging Bochum dann durch Simon Zoller (58.) etwas überraschend in Führung. Nur wenig später glich jedoch Raul Garcia (65.) aus. In den Schlussminuten schraubten Asier Villalibre (83., 88.) und Inaki Williams (84.) das Ergebnis für Bilbao in die Höhe.

Zum Abschluss der Saisonvorbereitung testet Bochum am Samstag gegen den türkischen Klub Antalyaspor. Das erste Pflichtspiel folgt am 30. Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten Viktoria Berlin.

Testspiele: Leverkusen schlägt Udinese

Die Werkself schlug dagegen im österreichischen Zell am See den italienischen Erstligisten Udinese Calcio mit 2:1 (0:0). Bayer hatte in einer zeitweise ruppigen ersten Halbzeit, bei der Neuzugang Adam Hlozek sein Startelf-Debüt gab, die besseren Abschlüsse, blieb jedoch ohne Torerfolg.

Nach der Pause machte es Joker Edmond Tapsoba (55.) besser und brachte die Werkself nach einer Ecke von Kerem Demirbay in Führung. Paulinho (76.) erhöhte mit einem sehenswerten Lupfer, Roberto Pereyras Anschlusstreffer per Foulelfmeter (82.) kam für Udinese zu spät.

Zuvor war das Team von Trainer Gerardo Seoane am Sonntag gegen den griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

Das erste Pflichtspiel der Saison bestreitet Leverkusen am 30. Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Drittligist SV Elversberg. Zum Bundesliga-Auftakt ist die Mannschaft von Seoane am 6. August bei Vizemeister Borussia Dortmund gefordert.