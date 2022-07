Bundesliga-Testspiele: Köln mit deutlichem Test-Sieg - Augsburg überzeugt

Der 1. FC Köln hat in seinem ersten Test für die neue Saison einen lockeren Sieg eingefahren. Auch der FC Augsburg hat in der Vorbereitung auf die neue Saison einen weiteren Testspiel-Erfolg gefeiert. Und Borussia Mönchengladbach den ersten Test unter Daniel Farke bestanden.

Beim Landesligisten TuS Mondorf gewann die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart am Freitag mit 12:1 (3:1), dabei trugen sich auch die Neuzugänge Denis Huseinbasic, Linton Maina und Eric Martel gleich in die Torschützenliste ein.

Florian Dietz und Maximilian Schmid aus dem eigenen Nachwuchs trafen zudem jeweils doppelt. Das schönste Tor des Tages erzielten allerdings die Gastgeber: Redwan Abdallah traf mit einem Heber aus 40 Metern zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die Kölner, die im August in den Play-offs zur Conference League um einen Platz im Europapokal spielen, bestreiten ihr erstes Pflichtspiel am 30. Juli: Beim Zweitligisten Jahn Regensburg steht das Erstrundenduell im DFB-Pokal an. In der Liga geht es dann am 7. August gegen Aufsteiger Schalke 04 los.

Bundesliga: Gladbach gewinnt ersten Test unter Farke

Borussia Mönchengladbach hat seinem neuen Trainer Daniel Farke im ersten Testspiel einen Sieg beschert. Die Gladbacher setzten sich an der Hafenstraße beim Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen mit 4:2 (3:1) durch. Marcus Thuram mit einem Doppelpack und Alassane Plea per Elfmeter trafen für Gladbach. Hinzu kam ein Eigentor von Essens Meiko Sponsel.

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Gladbacher am 31. Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten SV Oberachern. Eine Woche später am 6. August empfangen die Fohlen die TSG Hoffenheim zum Auftakt in der Liga.

Augsburg mit lockerem Testspielsieg über Regionalligisten

Gegen den Regionalligisten VfB Eichstätt setzte sich das Team von Neu-Trainer Enrico Maaßen mit 5:0 (3:0) durch.

Die Tore für die Augsburger erzielten Robert Gumny (2), Iago und Felix Götze. Eichstätt unterlief zudem ein Eigentor. Der FCA hatte bereits vor drei Tagen im "Derby" gegen Schwaben Augsburg ebenfalls mit 5:0 gewonnen.