BVB, News und Gerüchte: Neues Auswärtstrikot vorgestellt

Sebastien Haller tritt beim BVB das Erbe von Erling Haaland an. 31 Millionen Euro plus 3,5 Mio. an Boni fließen für den Stürmer an Ajax Amsterdam. Damit reiht er sich hinter Rekorddeal Ousmane Dembele ein. So schlugen sich Dortmunds teuerste Einkäufe.