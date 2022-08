Die Bundesliga geht in ihre 60. Spielzeit! Ab dem 05. August kämpfen 18 Teams erneut um die Deutsche Meisterschaft. Doch welche Sender zeigen die Spiele der Saison 2022/23 live im TV und Livestream und welche Partien werden im Free-TV übertragen? Das erfahrt Ihr hier auf SPOX.

Die Bundesliga feiert in diesem Jahr 60. Geburtstag. Zwölf Meister wurden in der höchsten deutschen Spielklasse schon gekrönt. Doch schon zum zehnten Mal in Folge heißt der Titelverteidiger FC Bayern München.

Der BVB, RB Leipzig und Co. werden auch in dieser Saison versuchen den Rekordmeister vom Thron zu stoßen. Kann im Jahr 2023 ein anderes Team als der FC Bayern die Meisterschale in die Höhe strecken?

Spannend wird es sicherlich in dieser Saison wieder im Abstiegskampf. Mit Schalke 04 und Werder Bremen sind zwei große Namen im deutschen Fußball ins Oberhaus zurückgekehrt. Die Bundesliga-Saison 2022/23 wird zeigen, ob sich die beiden Teams direkt wieder etablieren können oder erneut in die 2. Liga absteigen werden.

Bundesliga live im Free-TV? Diese Spiele werden in der Saison 2022/23 im TV und Livestream gezeigt

Auch in der Bundesliga-Saison 2022/23 seht Ihr sämtliche Partien auf DAZN und bei Sky live und vollumfänglich. Einige ausgewählte Partien werden zudem im Free-TV gezeigt. Dafür zeichnet der Privatsender Sat 1 verantwortlich.

Bundesliga live im Free-TV? Diese Spiele werden in der Saison 2022/23 im TV und Livestream gezeigt - Die Übertragung im Free-TV und kostenlosem Livestream

Die Bundesliga seht Ihr auch in der Saison 2022/23 live im Free-TV. Sat 1 hat sich die Rechte für insgesamt drei Partien gesichert, hinzu kommen die zwei Relegationsspiele, die für den 01. und 05. Juni 2023 terminiert sind.

Der Privatsender zeigt am 05. August das Eröffnungsspiel der Saison 2022/23 zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern live und in voller Länge. Und auch das erste Rückrundenduell am 18. Spieltag könnt Ihr bei dem Privatsender verfolgen. Zusätzlich zeigt Sat 1 ein Duell des 17. Spieltags live im Free-TV.

Sat 1 bietet neben seiner Free-TV-Übertragung der Partien Euch auch die Möglichkeit, die Bundesligaspiele im kostenlosen Livestream zu verfolgen. Die Livestreams der Begegnungen findet Ihr auf sat1.de und in der ran-App.

Wie üblich könnt Ihr die Highlights der Spiele auch in der Saison 2022/23 in der ARD und im ZDF verfolgen, beispielweise in der Sportschau oder im ZDF-Sportstudio.

© getty Kann Sadio Mané den Abgang von Robert Lewandowski kompensieren?

Bundesliga live im Free-TV? Diese Spiele werden in der Saison 2022/23 im TV und Livestream gezeigt - Die Übertragung im Pay-TV und kostenpflichtigem Livestream

DAZN besitzt auch in der Saison 2022/23 umfangreiche Übertragungsrechte an den Bundesligapartien. Als DAZN-Abonnenten seht Ihr alle Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga-Saison 2022/23 live und in voller Länge im TV und Livestream. Zudem bietet DAZN Highlights sämtlicher Bundesligaduelle an.

Mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser könnt Ihr alle DAZN-Inhalte auch im Livestream verfolgen. Ein Abonnement bei DAZN schlägt mit monatlichen 29,99 Euro oder jährlichen 299,88 Euro zu Buche. Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga seht Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Handball, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

Sky dagegen zeigt sämtlichen Samstagspiele der Saison 2022/23. Die Partien ab 15.30 Uhr am Nachmittag seht Ihr bei Sky einzeln und in der Konferenz. Das Topspiel am Abend könnt Ihr auf dem Pay-TV-Sender live und in voller Länge ab 18.30 Uhr verfolgen. Alle Begegnungen, die dienstags und mittwochs in den Englischen Wochen ausgetragen werden, zeigt ebenfalls Sky live und in vollumfänglich. Als Sky-Kunden könnt Ihr die Spiele ebenfalls im Livestream mit der Sky-Go-App oder WOW verfolgen.

Bundesliga live im Free-TV? Diese Spiele werden in der Saison 2022/23 im TV und Livestream gezeigt - Die Saison im Überblick

Bundesliga-Saison: 2022/23

2022/23 1. Spieltag: 05. bis 07. August 2022

05. bis 07. August 2022 Winterpause: 14. November 2022 bis 20. Januar 2023

14. November 2022 bis 20. Januar 2023 34. Spieltag: 27. Mai 2023

27. Mai 2023 Relegation: 01. und 05. Juni 2023

Bundesliga live im Free-TV? Diese Spiele werden in der Saison 2022/23 im TV und Livestream gezeigt - Die Liveticker von SPOX

Ihr könnt die Spiele der Bundesliga-Saison 2022/23 einmal nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX richtig aufgehoben. Wir verfolgen für Euch nämlich alle Bundesliga-Partien in ausführlichen Livetickern. Hier geht es zu der Liveticker-Übersicht von SPOX.

Bundesliga 2022/23: Die Teams im Überblick