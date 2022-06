Schalke 04 holt Torwarttalent Heekeren und verlängert mit Ersatzkeeper Langer

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 hat das Torwarttalent Justin Heekeren vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen verpflichtet. Der 21-Jährige unterschrieb bei den Königsblauen einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr. Zudem verlängerte der Aufsteiger die Zusammenarbeit mit Ersatzkeeper Michael Langer um ein weiteres Jahr bis 2023.

Heekeren soll langsam an die Bundesliga herangeführt werden. "Trotz seines jungen Alters hat Justin bei RWO bereits viel Verantwortung übernommen und sich in der abgelaufenen Regionalligasaison als klare Nummer 1 etabliert", sagte Sportdirektor Rouven Schröder: "Nun wird er bei uns lernen was es heißt, auf höchstem Niveau dauerhaft zu bestehen. Die notwendige Zeit dafür wird er von uns bekommen."

Langer geht in seine sechste Saison bei den Gelsenkirchenern, für die er bislang lediglich fünf Spiele bestritt. Zudem wird der 37-jährige Österreicher ein Trainee-Programm absolvieren, das sich über die Bereiche Vertragsmanagement, Scouting und Analyse, Sportmanagement und Torwarttraining zieht. "Michael soll so die Möglichkeit erhalten, eine konkrete Idee für sein Berufsleben nach der aktiven Fußballerlaufbahn zu bekommen", sagte Schröder.

Beim Aufsteiger steht außerdem Torhüter Ralf Fährmann unter Vertrag. Gesucht wird noch die Nummer eins zwischen den Pfosten, nachdem der Vertrag mit dem Österreicher Martin Fraisl nicht verlängert wurde. Als Favorit gilt Alexander Schwolow von Hertha BSC.