Bundesliga: Über Frankfurt nach Katar? Mario Götze und sein langer Weg zurück

Mario Götze steht vor dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Doch mit der Rückkehr in die Heimat steigen auch die Erwartungen an den Weltmeister von 2014.

Vielleicht wird sich Mario Götze an die berühmten Worte Joachim Löws erinnern, wenn er seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt unterschreibt. Nur geht es diesmal nicht darum, der Welt zu zeigen, dass er besser als Lionel Messi sei: Medien, Experten und wohl auch Götze selbst wollen wissen, ob der WM-Finaltorschütze von 2014 noch auf der größten aller Bühnen glänzen kann.

Genau das gilt es nach dem - noch nicht perfekt gemeldeten - Wechsel von der PSV Eindhoven zum Europa-League-Sieger zu beweisen. Endlich spielt der mittlerweile 30-Jährige wieder in der Königsklasse. "Ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben, dass ich unbedingt die Champions League gewinnen möchte", hatte Götze der Sports Illustrated gesagt. Dass dies mit Frankfurt gelingt, darf bezweifelt werden, aber das ist auch nicht der Punkt.

Götze sieht in der Eintracht, die nur drei Millionen Ablöse zahlen muss, den nächsten Schritt auf dem Weg zurück. Zurück nach oben. Dafür machte er Zugeständnisse, entschied sich wohl gegen möglicherweise noch bessere Konditionen bei Benfica Lissabon und für rund drei Millionen Euro Sockelgehalt in Hessen. Laut Bild-Zeitung hat Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche Götze im Urlaub auf Mallorca besucht und ihn persönlich überzeugt. Götze, der mit seiner Frau Ann-Kathrin und seinem Sohn Rome in Düsseldorf lebt, erkannte die Gelegenheit.

Mindestens sechs Spiele in der Königsklasse, regelmäßige Spielzeit in der Liga: Er wird auch auf dem Radar von Bundestrainer Hansi Flick wieder sichtbarer werden. Klar, das Offensiv-Angebot um Serge Gnabry, Kai Havertz, Thomas Müller und andere ist riesig, aber vielleicht reicht es mit Top-Leistungen in der Champions League ja trotzdem für die Katar-WM im Winter (21. November bis 18. Dezember). Rund viereinhalb Jahre ist Götzes letztes Länderspiel her, während der 13. Juli 2014 Ewigkeiten zurückzuliegen scheint.

Götze findet unter Roger Schmidt seine Klasse wieder

Diese 113. Minute, dieser Moment, als er für eine Ballberührung wirklich besser als Messi war - und Deutschland in Rio de Janeiro zum Weltmeistertitel schoss. Jener glückselige Augenblick wog im Nachhinein so tonnenschwer, dass die Erwartungen ihn erdrückten. Nie wieder war Götze so gut wie als Teenager bei Borussia Dortmund in Jürgen Klopps Meistermannschaft. 2013 zahlte der FC Bayern 37 Millionen Euro für ihn, der BVB holte ihn drei Jahre später für 22 Millionen zurück. Aber den Messi-Status erreichte das einstige Wunderkind nie.

Stattdessen entzog sich Götze, der zeitweise auch länger unter den Folgen einer Stoffwechselerkrankung litt, nach vier schweren Jahren beim BVB der deutschen Öffentlichkeit. Unter Roger Schmidt, mittlerweile bei Benfica, konnte er aufspielen und seine Rolle finden. 18 Tore und 18 Vorlagen in 77 Pflichtspielen für PSV sind amtlich, wobei er als Mann der feinen Klinge im Pressing-System der Eintracht erst seine Rolle wird finden müssen.

Gelingt es ihm jedoch, könnte die Geschichte des Mario Götze noch einen vor allem für ihn persönlich befriedigenden Abschluss finden.