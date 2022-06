FC Schalke 04 leiht Torhüter Alexander Schwolow von Hertha BSC aus

Aufsteiger Schalke 04 hat sich für die kommende Bundesliga-Saison auf der Torhüterposition verstärkt. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, wechselt der frühere Junioren-Nationalspieler Alexander Schwolow vom Ligakonkurrenten Hertha BSC auf Leihbasis zu den Gelsenkirchenern.

Laut Bild beinhaltet der Deal keine Kaufoption. Schwolows Vertrag bei der Hertha läuft noch bis Sommer 2025.

"Mit Alexander haben wir einen erfahrenen Keeper für uns gewonnen, der unserer Mannschaft Stabilität verleihen wird. Er hat auf all seinen bisherigen Stationen bewiesen, welche Qualität in ihm steckt", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder: "Alex verzichtet für seinen Wechsel zu Schalke auf viel Geld. Er hat uns in den Gesprächen glaubhaft vermittelt, dass für ihn die sportliche Perspektive absolute Priorität besitzt."

Wie die Bild berichtet, soll Schalke 300.000 Euro Leihgebühr an die Berliner überweisen. Bei der Hertha soll Schwolow demnach bislang rund 2,5 Millionen Euro im Jahr verdient haben.

S04 hatte nach dem Aufstieg fünf Spieler verabschiedet, unter ihnen auch Torhüter Martin Fraisl, dessen Vertrag nicht verlängert wurde.