Werder Bremen bestreitet am heutigen Samstag ein Testspiel gegen den VfB Oldenburg. SPOX teilt mit, wie man sich die Partie live im TV und Livestream anschauen kann.

Nach einem Jahr in der 2. Bundesliga ist Werder Bremen schon wieder zurück im deutschen Oberhaus, ebenso wie der FC Schalke 04 haben die Hanseaten den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga gemeistert. Dort will sich Werder jetzt wieder etablieren, möglichst nicht allzu lange um den Klassenerhalt kämpfen.

Unabdingbar ist dafür natürlich eine optimale Vorbereitungsphase auf die Saison 2022/23, die am vergangenen Sonntag gestartet wurde. Zum Trainingslager bricht die Mannschaft von Trainer Ole Werner am 30. Juni auf, absolvieren wird sie es bis zum 10. Juli im Zillertal, genauer gesagt in Zell am Ziller. Bereits zum elften Mal bereiten sich die Bremer dort in Österreich auf eine neue Spielzeit vor.

Vor dieser Reise bestreiten sie nicht allzu weit von Zuhause entfernt ihr erstes Testspiel. Werder hat ein Duell mit dem VfB Oldenburg, Aufsteiger in die dritte Liga, vereinbart. Es findet am heutigen Samstag, den 25. Juni, statt. Los geht es um 16 Uhr. Austragungsort der Begegnung ist das Stadion am Berliner Ring in Verden an der Aller, keine 50 Kilometer vom kleinsten Bundesland Deutschlands entfernt.

Werder Bremen vs. VfB Oldenburg, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer nicht vor Ort dabei ist, kann sich die Partie trotzdem über die kompletten 90 Minuten live anschauen. Werder selbst liefert nämlich eine Übertragung per Livestream auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Eine Ausstrahlung im klassischen Fernsehen oder seitens eines TV-Senders im Livestream gibt es nicht.

© getty Werder Bremen um Marvin Ducksch spielt wieder in der Bundesliga.

Werder Bremen: Saisonvorbereitung 2022/23 - Testspiele

Vier Freundschaftsspiele hat der SVW aktuell geplant. Die Pflichtspiel-Saison beginnt für die Norddeutschen am 1. August mit dem DFB-Pokal gegen Energie Cottbus. In der Bundesliga geht es am 6. oder 7. August gegen den VfL Wolfsburg los, ebenfalls auswärts. Das erste Heimspiel der neuen Saison findet eine Woche später statt, dann kommt der VfB Stuttgart in das Weserstadion.

Termin Gegner 25. Juni, 16.00 Uhr VfB Oldenburg 3. Juli, Uhrzeit offen Karlsruher SC 9. Juli, 16.00 Uhr Besiktas Istanbul 16. Juli, 15.30 Uhr FC Twente Enschede

