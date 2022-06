Die Bundesliga-Saison 2022/23 liegt zwar noch ein Stück weit entfernt, nichtsdestotrotz steht der Spielplan bereits fest. SPOX liefert Euch die wichtigsten Termine der bevorstehenden Spielzeit.

Die Bundesligisten haben allesamt noch nicht ihre Vorbereitungsphase begonnen, trotzdem hat die Deutsche-Fußball-Liga (DFL) am heutigen Freitag, den 17. Juni, bereits den Spielplan für die bevorstehende Bundesliga-Saison 2022/23 veröffentlicht. Wer spielt an welchem Spieltag gegen wen? Diese Frage gilt somit als beantwortet.

Bundesliga Spielplan 2022/23: Die wichtigsten Termine

Auch beantwortet ist demnach die Frage nach dem Eröffnungsspiel, das verspricht ein absolutes Spektakel zu werden: Am Freitag, den 5. August, wird die Bundesliga-Spielzeit 2022/23 mit dem Kracher zwischen dem amtierenden Meister FC Bayern München und dem Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt eröffnet. Gespielt wird dabei im Frankfurter Deutsche Bank Park, Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Am selben 1. Spieltag stehen sich zudem auch der Vizemeister Borussia Dortmund und der Tabellendritte der vergangenen Saison, Bayer Leverkusen, gegenüber.

© getty Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München werden am 5. August die Bundesliga-Saison 2022/23 eröffnen.

Weitere Spitzenspiele, die den BVB beinhalten, sind im Laufe der Bewerbs die Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern am 9. und am 26. Spieltag. Vor allem werden sich die schwarz-gelben Fans jedoch auf die beiden Revierderbys mit dem Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 freuen, die nach nach einem Jahr Pause endlich wieder im Spielkalender der höchsten deutschen Spielklasse drinstehen. Diese werden in der 7. und der 24. Spielrunde absolviert.

Zu beachten gilt es in dieser Saison auch die Winterpause, die wegen der Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) um einiges länger dauern wird als in den Saisons davor. Das letzte Ligaspiel vor der WM wird am 13. November am Ende des 15. Spieltags bestritten. Fortgesetzt wird der Spielbetrieb erst am 20. Januar 2023 wieder. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 27. Mai geplant. Wie üblich werden dabei alle 18 Mannschaften zeitgleich im Einsatz sein.

Datum Begegnung/Ereignis 5. August 2022 Eröffnungsspiel am 1. Spieltag zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München 6./7. August 2022 Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen (1. Spieltag) 6./7. August 2022 Berliner Stadtderby zwischen dem 1. FC Union Berlin und Hertha BSC (1. Spieltag) 9. - 11. September 2022 RB Leipzig vs. Borussia Dortmund (6. Spieltag) 16. - 18. September 2022 Revierderby zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 (7. Spieltag) 7. - 9. Oktober 2022 "Klassiker" zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern München (9. Spieltag) 7. - 9. Oktober 2022 Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln (9. Spieltag) 14. November 2022 bis 19. Januar 2023 Winterpause wegen der Fußball-WM in Katar, die vom 21. November bis zum 18. Dezember andauert 20. Januar 2023 Fortsetzung des Bundesliga-Spielbetriebs 20. - 22. Januar 2023 RB Leipzig vs. FC Bayern München (16. Spieltag) 3. - 5. März 2023 Borussia Dortmund vs. RB Leipzig (23. Spieltag) 10. - 12. März 2023 Revierderby zwischen FC Schalke 04 und Borussia Dortmund (24. Spieltag) 31. März - 2. April 2023 "Klassiker" zwischen FC Bayern München und Borussia Dortmund (26. Spieltag) 19. - 21. Mai 2023 FC Bayern München vs. RB Leipzig (33. Spieltag) 27. Mai 2023 34. Spieltag

Bundesliga Spielplan 2022/23: Der 1. Spieltag im Überblick

Für den FC Schalke 04 beginnt die neue Saison in der Bundesliga mit einem Duell gegen den 1. FC Köln, der zweite Aufsteiger Werder Bremen kriegt es am 1. Spieltag mit dem VfL Wolfsburg zu tun.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 5. August 2022 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt FC Bayern München 6./7. August 2022 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 6./7. August 2022 1. FC Union Berlin Hertha BSC 6./7. August 2022 1. FC Köln FC Schalke 04 6./7. August 2022 Borussia Mönchengladbach TSG Hoffenheim 6./7. August 2022 VfL Wolfsburg SV Werder Bremen 6./7. August 2022 VfL Bochum 1848 1. FSV Mainz 05 6./7. August 2022 FC Augsburg Sport-Club Freiburg 6./7. August 2022 VfB Stuttgart RB Leipzig

Bundesliga startet mit Feuerwerk: Diese 10 Duelle solltet Ihr nicht verpassen © imago images 1/21 Die DFL hat den Bundesliga-Spielplan für die Saison 2022/23 veröffentlicht. Schon am ersten Spieltag gibt es drei große Highlights. Wer wird Meister, wer steigt ab? Diese zehn Duelle dürft Ihr auf keinen Fall verpassen! © imago images 2/21 EINTRACHT FRANKFURT - FC BAYERN MÜNCHEN - 1. Spieltag, 05.08.2022: Die Bundesliga startet gleich mal mit einem Kracher. Der Europa-League-Sieger empfängt den Deutschen Meister. Und in Frankfurt taten sich die Bayern oft schwer ... © imago images 3/21 Bei den letzten sieben Versuchen in Frankfurt sprangen nur drei Siege heraus. Das Rückspiel findet dementsprechend am 18. Spieltag (27.-29.01.2023) in München statt. © imago images 4/21 BORUSSIA DORTMUND - BAYER 04 LEVERKUSEN - 1. Spieltag, 06.-07.08.2022: Noch ein Kracher zu Beginn. Spektakel ist hier garantiert! Seit dem letzten 0:0 zwischen den beiden (2015) gab es im Schnitt 4,5 Tore pro Duell. © imago images 5/21 Dortmund gewann in der letzten Saison mit 4:3 in Leverkusen, die rächten sich in der Rückrunde mit einem 5:2 beim BVB. Das Rückspiel der kommenden Saison findet am 18. Spieltag (27.-29.01.2023) in Leverkusen statt. © imago images 6/21 FC UNION - HERTHA BSC - 1. Spieltag, 06.-07.08.2022: Und weil zwei nicht reichen, setzt die DFL zum Auftakt noch einen mit dem Berlin-Derby oben drauf. Auf dem Platz gab es selten Spektakel, aber die Fans liefern regelmäßig ab. © imago images 7/21 Sportlich ist Union die Nummer eins in Berlin. Die letzten drei Partien gingen an die Roten. Die Bundesliga-Bilanz ist dennoch eng: Drei Union-Siege, zwei Remis, zwei Hertha-Siege. Das Rückspiel findet am 18. Spieltag (27.-29.01.2023) statt. © imago images 8/21 FC BAYERN MÜNCHEN - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 4. Spieltag, 26.-28.08.2022: Wenn der FC Bayern stolpert, dann gegen Gladbach. In der vergangenen Saison holten sie aus drei Duellen in Liga und Pokal keinen einzigen Sieg. © imago images 9/21 Immerhin aus Bayern-Sicht: Adi Hütter (nur eine Niederlage aus 9 Spielen gegen Nagelsmann) ist weg. Rückspiel: 21. Spieltag (17.-19.02.2023) in Gladbach - vielleicht nach einem CL-Achtelfinalspiel. © imago images 10/21 1. FC KÖLN - VfB STUTTGART - 04. Spieltag, 26.-28.08.2022: Keine klassische Rivalität, aber ein Duell mit guten Erinnerungen aus VfB-Sicht - und sportlich durchaus interessant, da beide einen intensiven Fußball pflegen. © imago images 11/21 Gerade das Rückspiel am 21. Spieltag (17.-19.02.2023) könnte beim VfB Emotionen hervorholen. Wie intensiv und emotional wird es diesmal zwischen diesen beiden Klubs? © imago images 12/21 BORUSSIA DORTMUND - FC SCHALKE 04 - 7. Spieltag, 16.-18.9.2022: Die vermeintliche Mutter aller Derbys ist zurück! Auch wenn die Kräfteverhältnisse verrutscht sind, so dürfte das Duell im Pott abermals viele Menschen elektrisieren. © imago images 13/21 Wobei gerade in Dortmund der Glanz des Derbys verloren gegangen ist. Aus Sicht des Favoriten kann dieses Spiel emotional nur verloren werden – wie beim legendären 4:4 2017. Am 24. Spieltag (10.-12.03.2023) kommt es zum Rückspiel auf Schalke. © imago images 14/21 FC BAYERN MÜNCHEN - BAYER 04 LEVERKUSEN - 8. Spieltag, 30.09.-02.10.2022: Auch das Duell zwischen Werkself und Serienmeister war in der Regel immer spektakulär. Mausert sich Leverkusen vielleicht sogar zum Partycrasher? © imago images 15/21 Schließlich schaffen sie es, ihren Kader größtenteils zusammenzuhalten und noch zu verstärken. Nicht wenige erwarten, dass Bayer eine starke Saison spielen wird. Rückspiel: 25. Spieltag (17.-19.03.2023) in Leverkusen. © imago images 16/21 BORUSSIA DORTMUND - FC BAYERN MÜNCHEN - 9. Spieltag, 07.-09.10.2022: Vor allem in Dortmund hielt das Top-Spiel zuletzt häufig, was es versprach. Zwar gewannen die Münchner die letzten drei Partien im Westfalenstadion, aber jeweils knapp. © imago images 17/21 Das Rückspiel in München war da in der jüngeren Vergangenheit eher monoton. Acht Spiele in Serie gingen dort an die Bayern - bei 33 zu 6 Toren. Am 26. Spieltag (31.03.-02.04.2023) gibt es die Chance für die Kehrtwende. © imago images 18/21 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 1. FC KÖLN - 9. Spieltag, 07.-09.10.2022: Tore garantiert? In bisher 94 Bundesliga-Duellen gab es zwischen den beiden nur drei torlose Partien. Die letzten drei Derbys gingen an Köln. Zeit für eine Revanche? © imago images 19/21 Am 26. Spieltag (31.03.-02.04.2023) findet das Rückspiel in Köln statt. Vor den drei Erfolgen des FC gab es drei Gladbach-Siege. Insgesamt spricht die Bilanz für die Borussia. 51 Siegen stehen 16 Remis und 27 Niederlagen gegenüber. © imago images 20/21 FC BAYERN MÜNCHEN - WERDER BREMEN - 14. Spieltag, 08.-09.11.2022: Hier treffen 1942 Bundesliga-Spiele (FCB) auf 1934 (SVW) - kein anderer Klub hat mehr als die beiden. Tradition pur! Doch sportlich war es zuletzt eher langweilig ... © imago images 21/21 Seit 25 Bundesliga-Duellen wartet Werder auf einen Sieg gegen die Bayern. Gelingt es in dieser Saison? Das Rückspiel findet am 31. Spieltag (05.-07.05.2023) in Bremen statt.

Bundesliga Spielplan 2022/23: Der 2. Spieltag im Überblick

Am 2. Spieltag ist dann bereits das Wiedersehen zwischen dem FC Bayern und seinem ehemaligen Trainer Niko Kovac, der zur neuen Saison den VfL Wolfsburg betreut.