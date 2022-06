Mario Götze: Wechsel zu Eintracht Frankfurt perfekt

Der Wechsel von Mario Götze zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Zwei Jahre nach seinem Abschied von Borussia Dortmund kehrt der Weltmeister von 2014 in die Bundesliga zurück.

Am Dienstag bestätigte die Eintracht den Transfer des 30-Jährigen, der beim Europa-League-Sieger einen Dreijahresvertrag unterschrieb.

"Dass sich ein Spieler wie Mario Götze bei zahlreichen Angeboten voller Überzeugung für Eintracht Frankfurt entschieden hat, spricht zunächst für das herausragende Image, das sich der Klub in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. Über die fußballerischen Qualitäten muss ich nicht viele Worte verlieren", sagte Sportvorstand Markus Krösche und hob Götzes technische Fähigkeiten hervor: "Nicht zuletzt bringt er langjährige Erfahrung auf internationalem Topniveau mit."

Götze selbst freute sich auf die neue Herausforderung. "Dieser Verein hat eine außergewöhnliche Entwicklung genommen und hat einen spannenden und ambitionierten Weg eingeschlagen, auf dem ich den Klub nun begleiten darf", sagte der Ex-Nationalspieler und erwähnte die positiven Gespräche mit Trainer Oliver Glasner und Sportvorstand Krösche: "Dieser Klub hat ein großartiges Fundament. Vom Stadion über die Fans bis zur Stadt passt einfach alles zu mir. Ich freue mich total auf meine Rückkehr in die Bundesliga. Darüber hinaus haben wir die Chance, in der Champions League zu spielen."

Götze spielte in den vergangenen beiden Jahren für die PSV Eindhoven. Sein Vertrag beim niederländischen Erstligisten lief noch bis 2024, dieser beinhaltete allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten drei bis vier Millionen Euro, von der die SGE nun Gebrauch machte.

Mario Götze mit Eintracht Frankfurt in der Champions League

Der Eintracht gelang mit der Rückkehr des WM-Helden von 2014, der im Finale gegen Argentinien das Siegtor erzielt hatte, ein echter Transfercoup. Zuletzt galten auch Benfica Lissabon, die AS Rom und Inter Miami als interessiert an einer Verpflichtung Götzes, der in den vergangenen beiden Jahren in 77 Pflichtspielen 18 Tore erzielt und 18 weitere vorbereitet hatte.

Nach seiner enttäuschenden Rückkehr zum BVB hatte der Ex-Münchner, der von 2013 bis 2016 beim FC Bayern unter Vertrag stand, in Eindhoven unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt wieder zu alter Form zurückgefunden. In der kommenden Saison spielt Götze mit der SGE in der Champions League.