Schalke 04: Klopfte S04 bei Suche nach einem neuen Trainer bei Raul an?

Noch bevor Frank Kramer verpflichtet wurde, hat der FC Schalke 04 auf der Suche nach einem neuen Trainer offenbar bei Raul angeklopft. Das berichtet die spanische Zeitung Marca.

Demnach hatte Raul nach der abgelaufenen Saison mehrere Angebote vorliegen. Neben den Königsblauen sollen sich auch zahlreiche spanische Erstligisten nach der Verfügbarkeit des einstigen Weltklasse-Stürmers erkundigt haben.

Raul habe jedoch alle Offerten abgelehnt und sich für einen Verbleib bei Real Madrid Castilla, der zweiten Mannschaft des amtierenden Meisters aus Spanien, entschieden.

Dem Bericht zufolge fühlt sich der 45-Jährige im Nachwuchs der Königlichen sehr wohl und wolle weiter Erfahrungen sammeln, bevor er den nächsten Schritt in seiner noch jungen Trainer-Karriere macht.

Auf Nachfrage der Bild-Zeitung erklärte der Verein aber, dass nichts an den Gerüchten dran sei. "Es ist nicht zutreffend, dass wir Raul als Trainer verpflichten wollten oder es Gespräche gab." Laut Bild hätte er auch nicht in das Anforderungsprofil von S04 gepasst. Demnach habe Schalke nach einem erfahrenen und kostengünstigen Coach gesucht und diesen mit Kramer gefunden.

Mit Schalke hatte Raul einst große Erfolge gefeiert, nachdem ihn Felix Magath 2010 in die Bundesliga geholt hatte. In 97 Pflichtspielen traf er 40-mal und bereitete 21 weitere Treffer vor. Zudem gewann er in seiner ersten Saison den DFB-Pokal.