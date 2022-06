FC Bayern: Keeper Ron-Thorben Hoffmann offenbar bei Zweitligist im Gespräch

Keeper Ron-Thorben Hoffmann vom FC Bayern München ist offenbar bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig im Gespräch. Das berichtet die Braunschweiger Zeitung.

Der angehende Zweitligist ist auf der Suche nach einer neuen Nummer eins. Hoffmann besitzt in München noch einen Vertrag bis 2023, wird laut Informationen von SPOX und GOAL aber nicht zu den Amateuren in die Regionalliga zurückkehren. Auch in der ersten Mannschaft ist er kein Thema.

Der 23-Jährige hatte in der vergangenen Saison beim englischen Drittligisten AFC Sunderland gespielt. Nachdem er sich als Stammkraft etabliert hatte, setzte ihn eine Corona-Infektion lange außer Gefecht.

Anschließend hatte er seinen Stammplatz verloren. Die Option, Hoffmann nach seiner Leihe fest zu verpflichten, wurde nicht gezogen.