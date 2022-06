BVB vor nächstem Transfer: Sebastian Haller will offenbar von Ajax kommen

Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor einem weiteren Transfer. Laut Bild will Stürmer Sebastian Haller von Ajax Amsterdam zum BVB wechseln. Lediglich ein Detail sei noch zu klären.

Dem Bericht zufolge ist Haller gewillt, zum BVB zu wechseln und soll auch ganz oben auf dem Wunschzettel der Borussia stehen. Nur über die Ablöse müsse demnach mit dem Klub aus den Niederlanden noch Einigkeit erzielt werden.

Bild berichtet, dass Ajax für den früheren Frankfurter "weit über" 38 Millionen Euro Ablöse fordere - plus etwaiger Bonuszahlungen. Hallers Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2024.

Die Borussia wiederum wolle aber lediglich einen Basisbetrag von 33 Millionen Euro plus Boni zahlen. Aufgrund dieser Diskrepanz sei es durchaus möglich, dass sich der Transfer noch eine Zeitlang hinziehen könnte.

Nach den Abgängen von Trainer Erik ten Hag (Manchester United) und den Leistungsträgern Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch (beide FC Bayern) wäre Haller ein weiterer Eckpfeiler eines Teams, das gerade in der Champions League für Furore gesorgt und zudem zum zweiten Mal in Serie die niederländische Meisterschaft gewonnen hat, der wegbrechen würde.

© getty Sebastian Haller möchste wohl zum BVB wechseln.

BVB: Sebastian Haller als Nachfolger für Erling Haaland?

Haller erzielte 21 Tore (7 Assists) in 31 Spielen der abgelaufenen Saison in der Eredivisie und traf zudem elfmal in acht Spielen (2 Assists) in der Champions League.

Beim BVB wäre er einer der möglichen Nachfolger von Stürmerstar Erling Haaland, der zu Manchester City wechselt. Neben Haller verpflichtete der BVB bereits den deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg. Zudem bringt Haller Bundesliga-Erfahrung mit: In 60 Spielen für Eintracht Frankfurt (2017-2019) machte der Ivorer einst 24 Tore (13 Assists), ehe er 2019 zu West Ham United gewechselt war.