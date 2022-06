FC Bayern München verpflichtet Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam

Der Wechsel von Ryan Gravenberch zum FC Bayern München ist perfekt. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, wechselt der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam an die Säbener Straße. Er unterzeichnete einen bis 2027 gültigen Vertrag.

"Als die Anfrage des FC Bayern kam, musste ich nicht überlegen. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs, die es gibt: Spieler aus der ganzen Welt wollen für diesen Verein spielen. Ich komme nach München, um viele Titel zu gewinnen - und der FC Bayern ist es gewohnt, viele Titel zu holen. Mit diesem Club ist alles möglich, auch der Sieg in der Champions League. Der Zusammenhalt in diesem Team ist sehr stark, das gefällt mir", sagte Gravenberch in der offiziellen Pressemitteilung des Vereins.

Darin kommt auch Vorstandsboss Oliver Kahn zu Wort: "Ryan Gravenberch ist ein junger, hochinteressanter Spieler, den viele europäische Top-Clubs gerne unter Vertrag genommen hätten. Er hat sich für den FC Bayern entschieden, weil er sich hier auf höchstem Niveau weiterentwickeln kann. Spieler mit seinen Qualitäten sind wichtig für den Weg des FC Bayern in der Zukunft."

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern, sagte: "Ryan Gravenberch wird unserer Mannschaft viel geben. Er ist eines der größten Talente in Europa, hat eine ausgezeichnete Technik, immer Lösungen auf engstem Raum, ist sehr dynamisch und torgefährlich. Dass er sich für den FC Bayern entschieden hat, zeigt, dass er von unserem Club und den Möglichkeiten bei uns überzeugt ist. Spieler mit so einer Mentalität lieben wir. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm viele Erfolge feiern werden."

Die Ablöse für Gravenberch soll laut Medienberichten 18 Millionen Euro betragen, weitere 5,5 Millionen Euro können durch Bonuszahlungen noch hinzukommen. Zudem sicherte sich Ajax angeblich eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf des Spielers.

Ajax-Ausverkauf: Transfer-Duell zwischen Bayern und ManUnited? © imago images 1/19 Der Erfolg, den Ajax in den letzten Jahren hatte, bleibt nicht folgenlos. Die Amsterdamer stehen vor dem Umbruch. Der FC Bayern holt ein Duo, Coach Erik ten Hag geht auch - das könnte eine Welle auslösen. Die Wechselkandidaten im Überblick. © imago images 2/19 RYAN GRAVENBERCH: Der Wechsel des Mittelfeldspielers zu Bayern bahnte sich schon länger an, nun bestätigte sein Teamkollege Kenneth Taylor den Abgang. "Wir wünschen dir ganz viel Glück beim FC Bayern", sagte er in einem Video von der Ajax-Meisterfeier. © imago images 3/19 Laut Bild beläuft sich die Ablöse für Gravenberch auf 28 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen. Zudem soll der 19-jährige Niederländer künftig neun Millionen Euro pro Jahr in München verdienen. © imago images 4/19 NOUSSAIR MAZRAOUI: Gravenberch ist nicht der einzige Ajax-Profi, der nach München kommt. Auch Mazraoui wechselt zum FCB, wie er selbst bestätigte. Laut FCB-Sportvorstand seien lediglich noch Details zu klären. Bayern stach sogar Barca aus. © imago images 5/19 Mazraoui kommt ablösefrei und soll 8 Mio. Euro im Jahr verdienen. Der Marokkaner wäre das Pendant zu Alphonso Davies, ist er doch auch ein offensiver Außenverteidiger auf der rechten Seite. Der Weg für Benjamin Pavard ins Zentrum wäre damit frei. © imago images 6/19 SEBASTIEN HALLER: Der Ivorer, der 2017 bis 2019 für Eintracht Frankfurt spielte und über den Umweg West Ham United bei Ajax landete, ist inzwischen einer der besten Angreifer Europas und längst auf der Wunschliste vieler Topklubs. © imago images 7/19 Vor allem bei Borussia Dortmund. Laut Spiegel sollen Haller und der BVB "eine gemeinsame Zukunft bevorzugen". Nach dem Abgang von Erling Haaland zu ManCity besteht noch Bedarf im Sturmzentrum. Allerdings soll Ajax rund 35 Mio. Euro Ablöse fordern. © imago images 8/19 ANDRE ONANA: Bereits fix ist der Weggang des langjährigen Ajax-Torhüters. Der Kameruner ist sich mit Inter Mailand einig und wird dort ab Sommer zwischen den Pfosten stehen. Der Vertrag ist auf vier Jahre festgelegt. © imago images 9/19 LISANDRO MARTINEZ: Ganz sicher weg will auch der Innenverteidiger. Martinez, der 2019 für sechs Millionen aus Argentinien kam, könnte für mindestens das Vierfache wechseln. Laut niederländischen Medien hat er seinen Wechselwunsch hinterlegt. © imago images 10/19 Als Wunschklub gilt der FC Barcelona, doch die Katalanen haben bisher kein Interesse gezeigt. Nach den starken Leistungen wird der 24 Jahre alte Verteidiger aber genügend Alternativen haben. Es wäre ein herber Verlust für Ajax. © imago images 11/19 NICOLAS TAGLIAFICO: Fast ein alter Haudegen ist der Linksverteidiger bei Ajax, spielt er dort schon seit 2018. Im Winter war der FC Barcelona interessiert, doch der Wechsel kam wegen finanziellen Gründen nicht zu Stande. © imago images 12/19 Tagliafico hofft auf den Sommer: "Der Deal war für den Klub im Januar kompliziert – aber ich denke, dass es jetzt, im Juni, einfacher sein wird", sagte Tagliafico bei TNT. Sein Vertrag läuft 2023 aus – Ajax könnte im Sommer ein letztes Mal abkassieren. © getty 13/19 ERIK TEN HAG: Der Vater des Erfolgs der letzten Jahre bei Ajax ist stark mit dem Trainer verbunden, doch ten Hag wird den Klub im Sommer Richtung Manchester United verlassen. Immerhin holte er zum Abschied noch den Meistertitel. © imago images 14/19 JURRIEN TIMBER: Der Innenverteidiger könnte ten Hag zu United folgen, auch die Bayern beobachten ihn und hatten schon Kontakt. Der 20-Jährige ist längst Nationalspieler in den Niederlanden und nach starken Leistungen eine heiße Nummer auf dem Markt. © imago images 15/19 Timber könnte die notorischen Probleme in der Innenverteidigung bei United auf Dauer lösen. Zwar haben die Red Devils mit Maguire, Bailly, Varane oder Lindelöf spannende Namen, aber laut Mirror ist dennoch Interese an Timber da. © imago images 16/19 ANTONY: Auch der Flügelspieler, der auch schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, gilt als möglicher Kandidat für ein Mitbringsel ten Hags nach Manchester. Der Brasilianer wäre aber nicht günstig zu haben. Quellen sprechen von 50 Mio. Euro. © imago images 17/19 Zuletzt sah man Hasan Salihamidzic in der Vor-Ort-Beobachtung bei Ajax – einer der Spieler, den sich der Bayern-Sportvorstand angesehen haben soll, ist Antony. Er könnte eine Option werden, wenn man sich mit Serge Gnabry nicht einig wird. © imago images 18/19 EDSON ALVAREZ: Und da wäre noch Edson Alvarez, der ebenfalls schon in England als Kandidat für Manchester United gehandelt wird. Mexikanische Medien melden, dass Alvarez auch vor den Gerüchten um ten Hag schon in der Premier League gehandelt wurde. © imago images 19/19 Der defensive Mittelfeldspieler ist bei ten Hag in Amsterdam gesetzt. Der Niederländer schätzt die Fähigkeiten des Mexikaners im Spiel gegen den Ball. Für ihn zahlte Ajax 2019 15 Millionen Euro Ablöse – das Doppelte wäre wohl beim Verkauf drin.

Gravenberch ist der zweite externe Neuzugang für die Bayern und auch gleichzeitig der zweite, der aus Amsterdam nach München kommt. Zuvor hatte der deutsche Meister bereits Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui unter Vertrag genommen, der 24-jährige Marokkaner kam jedoch ablösefrei.

Ein Transfer von Gravenberch hatte sich bereits seit Monaten angedeutet, auf der Meisterfeier von Ajax zuletzt plauderte ein Mitspieler den Wechsel sogar bereits aus. Im Kader der Bayern nimmt Gravenberch den Platz von Corentin Tolisso ein. Der Franzose verlässt den FCB mit Auslaufen seines Vertrags in diesem Sommer ablösefrei.

Ryan Gravenberch: Steckbrief